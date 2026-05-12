이장우

이장우 국민의힘 대전시장 예비후보.이장우 국민의힘 대전시장 예비후보가 대전 거주 대학입시생에게 1인당 연 50만 원 상당의 교육지원금을 지급하는 '대전형 인재육성 교육지원금' 도입을 공약했다.이 후보는 12일 자신의 선거사무소에서 청년·교육·인재육성 분야 공약을 발표하고 "'아이 기르기 좋은 대전'을 넘어 대한민국 최고의 '일류교육도시'로 도약시키겠다"고 밝혔다.이 후보는 "대전은 이미 민선8기 동안 청년도시, 아이 키우기 좋은 도시로 대전환의 기반을 만들었다"며 "이제는 교육과 청년 성장, 지역 인재 정착까지 연결하는 미래형 도시 전략으로 나아가야 한다"고 말했다.우선 이 후보는 "교육격차 때문에 수도권으로 떠나는 시대를 끝내겠다"며 대전 거주 대학입시생에게 연간 50만 원 상당의 교육지원금을 지급하는 '대전형 인재육성 교육지원금'을 제시했다.이 사업은 향후 단계적으로 확대해 연간 약 1만 명 규모까지 지원하는 것을 목표로 하며, 전체 지원 규모는 연 50억 원 수준으로 추산된다.지원금은 대입 수시·면접·생활기록부 관리 등 입시·진로 컨설팅, 유명 온라인 강의와 학습 콘텐츠, AI코딩·드론·로봇 등 미래인재 교육, 예체능·어학·자격증 교육, 심리·정서 상담 등에 활용할 수 있도록 설계된다.특히 서울 대치동 수준의 입시정보와 교육 서비스를 지역에서도 제공받을 수 있도록 유명 입시 전문가 초빙, 온라인 줌 컨설팅, 진학설계 시스템 등을 지원하겠다는 계획이다.이 후보는 "교육 때문에 수도권으로 떠나는 구조를 바꾸고, 부모 부담은 낮추면서 아이들의 가능성은 키우겠다"며 "대전에서 태어나고 배우고 성장하는 것이 경쟁력이 되는 도시를 만들겠다"고 말했다.재원 조달 방안에 대해서는 "학령인구 감소에 따른 지방교육재정교부금 효율화, 전시성 예산 구조조정, 인재육성기금 확대 등을 통해 충분히 추진 가능한 사업"이라고 설명했다.청년 주거·일자리·창업을 통합 지원하는 '대전형 청년성장 플랫폼' 조성 계획도 내놨다.이 후보는 중구 중앙로 옛 중부경찰서 부지 또는 원도심 일원을 활용해 청년 임대주택과 공공형 지식산업센터, 창업지원시설, 돌봄센터 등을 결합한 AI 청년 혁신거점을 조성하겠다고 밝혔다.해당 사업은 지하 4층, 지상 32층, 연면적 4만314㎡ 규모로 구상됐으며, 청년임대주택 200호, 공공임대형 지식산업센터 1만3880㎡, 돌봄센터 및 창업지원시설 3200㎡와 부대시설 등이 포함된다.이 후보는 "청년들이 수도권으로 떠나는 이유는 단순히 일자리 하나 때문이 아니라 주거·문화·성장 기회가 함께 부족하기 때문"이라며 "청년이 머무르고 도전할 수 있는 도시 생태계를 구축하겠다"고 밝혔다.지역 공과대학과 기술기업을 연결하는 '대전형 청년 엔지니어 실무연수 지원사업'도 추진하겠다고 했다.이 사업은 하계·동계 방학 기간 지역 대학생들이 대전권 기술기업에서 실제 현장 실무를 경험할 수 있도록 지원하는 프로그램으로, 참여 학생에게는 실무체험 바우처를 직접 지급하고 기업 인건비 부담도 일부 지원해 '열정페이 없는 인턴십'을 정착시키겠다는 구상이다.또 대전시 일자리 플랫폼에 산학관 연계 시스템을 구축해 공대생과 지역 엔지니어를 연결하고, 스마트시티와 인프라 유지관리 등 지역 전략산업 분야를 중심으로 시범 운영할 예정이다.끝으로 이 후보는 "대전에는 세계적 연구기관과 우수 대학이 있지만 정작 청년들이 지역에 남지 못하는 문제가 있었다"며 "이제는 대전에서 배우고, 대전에서 취업하고, 대전에서 성공하는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.