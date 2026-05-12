허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보.허태정 더불어민주당 대전시장 후보 캠프가 대전 빵축제를 대한민국 대표 축제로 육성하는 내용을 포함한 문화·예술·관광·스포츠 분야 공약을 발표했다.허태정 캠프는 12일 "시민 삶의 질을 높일 문화예술, 대전의 정체성을 강화하고 경제 순환을 촉진할 관광서비스, 시민의 건강을 지킬 스포츠가 시민의 일상으로 스며드는 대전의 밑그림을 제시한다"며 "시민 모두가 매일 즐거움을 느끼는 '익사이팅 대전'을 만들겠다"고 밝혔다.문화예술 분야에서는 집에서 10분만 걸으면 전시와 공연, 동아리 활동을 즐길 수 있는 '10분 생활문화권' 완성을 목표로 생활문화 통합 플랫폼 구축, 주민센터·도서관·생활SOC·유휴공간의 문화 거점화, 마을예술단과 동아리, 청소년·어르신 문화활동 지원 확대를 추진하겠다고 밝혔다.또 창작자가 생계 걱정 없이 창작에 집중할 수 있도록 창작준비금과 청년예술인 적금 지원을 강화하고, 예술인 경력관리 시스템과 예술인 일자리 확대, 창작·유통·홍보·복지·일자리를 한데 묶은 통합지원 시스템을 구축하겠다고 제시했다.특히 시장 직속 가칭 '문화예술육성위원회'를 설치해 문화예술 현장의 목소리가 정책에 바로 반영될 수 있도록 하고, 지역·연령·소득에 관계없이 모든 시민이 문화를 누릴 수 있도록 '시민문화기본권 조례' 제정도 추진하겠다고 밝혔다.스포츠 분야에서는 체육시설 예약부터 프로그램 신청까지 한 번에 처리할 수 있는 스포츠 통합 플랫폼 '핏(Fit) 대전'을 구축해 시민 누구나 쉽게 생활체육에 참여할 수 있는 환경을 만들겠다고 했다.이를 위해 장애인·어르신 맞춤형 체육 프로그램 확대, 시민 일상 운동 지원 기반 조성, 마라톤·러닝 코스 조성 등을 추진하고, 대전의 과학기술 역량을 스포츠와 결합한 스포츠테크 산업도 육성하겠다는 계획이다.캠프는 AI, 데이터, 바이오, 헬스케어, 웨어러블 기술 기반의 스포츠테크 스타트업을 발굴하고, 창업공간과 실증공간, 투자 연계, 기술사업화를 지원하겠다고 밝혔다. 국제 e스포츠 대회 정례화와 시민 e스포츠 리그 운영을 통해 대전을 대표 e스포츠 도시로 키우겠다는 구상도 내놨다.관광 분야에서는 '오래 머물고 다시 찾고 싶은 관광도시 대전'을 목표로 제시했다. 허 후보가 4년 전 시작한 대전 빵축제를 대한민국 대표 축제로 육성하고, 야간관광과 마을축제까지 연계해 365일 체류형 관광 콘텐츠로 발전시키겠다는 계획이다.또 5개 구 지역축제와 맛집, 전통시장, 문화공간, 숙박, 교통을 연결해 관광객이 대전에 오래 머물고 지역 상권에도 도움이 되는 구조를 만들겠다고 밝혔다.허태정 캠프는 "문화·예술·관광·스포츠 분야 공약은 시민의 일상을 즐겁게 만들고, 골목경제를 살리며 예술인과 청년에게 기회를 열어주는 생활 정책이자 미래전략"이라며 "대전을 문화·예술·관광·스포츠가 살아 움직이는 '익사이팅 대전'으로 만들겠다"고 강조했다.