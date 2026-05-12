국회사진기자단

장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 간담회에서 목을 축이고 있다.- 6.3 지방선거가 20여일 앞으로 다가오면서 후보들은 한 명이라도 더 만날 시간이 부족해서 난리다. 그 바쁜 와중에 11일 오전 주광덕 국민의힘 남양주시장 예비후보가 서울을 찾아서 국회 소통관 기자회견장에 섰다. "당 대표는 2선 후퇴해달라"고 요구하기 위해서였다.- 주 예비후보는 "보수 진영의 통합과 외연 확대를 주도할 인사를 중심으로 대통합 선대위를 출범시켜야 한다. 이 요구가 받아들여지지 않는다면 이번 선거에서 후보 등록을 하지 않겠다"는 배수진까지 쳤다. 만약 그가 후보 등록을 포기한다면 선거 당일 남양주시 유권자들은 시장 투표용지에 '기호 2번 국민의힘 주광덕'이 아예 없는 상태로 선거에 참여하게 된다.- 경기도는 원래 더불어민주당의 지지세가 강력한 곳이긴 하다. 그럼에도 2022년 지방선거에서 승리했던 현역 시장인 후보가 이와 같은 강수를 두는 일은 매우 이례적이다. 주 후보는 그 이유로 "대한민국과 우리 당이 무너져가는 것을 차마 눈 뜨고 볼 수 없는 저의 마지막 충정"이라며 "저 혼자만의 외침이 아니다. 지금도 선거운동 현장에서 백방으로 뛰며 사투를 벌이고 있는 수많은 후보의 처절한 통곡"이라고 덧붙였다.- 실제로 어떤 상황인 걸까. 5월 중앙선거여론조사심의위원회에 등록된 경기지역 기초단체장 선거에 관한 여론조사들을 살펴본 결과, 요구할 만했다.