이은영
■ 오산시
1) 인천일보-한길리서치 4월 27~28일 오산시 성인 609명 무선ARS. 표본오차 ±4.0%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 민주당 조용호 47.8% 국민의힘 이권재 31.4% 조국혁신당 전도현 4.0% 개혁신당 송진영 3.2% 기타 4.6% 없음 4.2% 모름 4.9%
- 정당 지지도 : 민주당 54.6% 국민의힘 26.6% 조국혁신당 1.9% 개혁신당 2.7% 진보당 2.0% 기타 2.2% 없음 6.9% 모름 3.1%
2) 펜앤마이크-여론조사공정 4월 30일~5월 1일 오산시 성인 503명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 조용호 46.3% 이권재 35.9% 전도현 3.4% 송진영 2.7% 기타 4.2% 없음 4.6% 모름 3.0%
- 정당 지지도 : 민주당 47.8% 국민의힘 29.2% 조국혁신당 3.3% 진보당 2.2% 개혁신당 2.8% 기타 2.7% 없음 9.9% 모름 2.0%
■ 성남시
한국갤럽-경인일보 5월 3~4일 성남시 성인 503명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 민주당 김병욱 48% 국민의힘 신상진 33% 진보당 장지화 1% 자유와혁신 조준현 1% 없음 8% 모름/무응답 9%
- 정당 지지도 : 민주당 46% 국민의힘 21% 조국혁신당 3% 진보당 2% 개혁신당 2% 사회민주당 1% 기타 1% 없음 19% 모름/무응답 5%
■ 용인시
인천일보-한길리서치 5월 4~5일 용인시 성인 500명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 민주당 현근택 47.9% 국민의힘 이상일 40.4% 기타 2.7% 없음 3.4% 모름 5.7%
- 정당 지지도 : 민주당 45.6% 국민의힘 35.1% 조국혁신당 2.6% 개혁신당 2.4% 진보당 0.7% 기타 2.4% 없음 7.2% 모름 4.0%
■ 포천시
1) 포천뉴스-리얼미터 5월 4~5일 포천시 1004명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 후보 적합도 : 민주당 박윤국 39.4% 국민의힘 백영현 50.9% 진보당 이명원 3.6% 기타 1.5% 없음 2.3% 모름 2.2%
- 정당 지지도 : 민주당 41.0% 국민의힘 41.1% 조국혁신당 3.3% 진보당 2.3% 개혁신당 2.4% 기타 1.5% 없음 6.8% 모름 1.6%
2) 펜앤마이크-여론조사공정 5월 7~8일 포천시 502명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 박윤국 37.4% 백영현 52.2% 이명원 2.7% 이재수 1.7% 기타 1.3% 없음 3.1% 모름 1.6%
- 정당 지지도 : 민주당 37.0% 국민의힘 45.5% 조국혁신당 2.0% 진보당 1.9% 개혁신당 2.5% 기타 3.0% 없음 7.1% 모름 1.1%
■ 평택시
평택신문-모노리서치 5월 7~8일 평택시 성인 500명 유선(10%)·무선(90%) ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 민주당 최원용 53.9% 국민의힘 차화열 29.4% 없음 10.0% 모름/무응답 6.8%
- 정당 지지도 : 민주당 45.8% 국민의힘 23.0% 조국혁신당 7.2% 진보당 5.5% 개혁신당 6.3% 기타 2.5% 없음 7.9% 모름/무응답 1.9%