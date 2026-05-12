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더불어민주당은 12일 충북 청주 엔포드호텔에서 '대전·세종·충북·충남 공천자대회'를 열고, 6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거 승리를 결의했다.민주당대전시당
더불어민주당 대전·세종·충북·충남 공천자들이 한자리에 모여 6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거 승리를 결의했다.
더불어민주당은 12일 충북 청주 엔포드호텔에서 '대전·세종·충북·충남 공천자대회'를 열고, 대한민국 국가 정상화와 일 잘하는 지방정부 수립을 위해 충청권 원팀으로 반드시 승리하자고 다짐했다.
이날 행사에는 정청래 총괄상임선대위원장을 비롯해 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보, 신용한 충북도지사 후보, 박수현 충남도지사 후보, 김영빈 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 등 충청권 공천자와 당원들이 참석했다.
정청래 총괄상임선대위원장은 인사말에서 "에베레스트산이 제일 높은 이유는 히말라야산맥에 위치해 있기 때문"이라며 "허태정도 조상호도 신용한도 박수현도 승리에 대한 가능성이 높고 당원과 국민들의 사랑을 받는 이유는 히말라야산맥 같은 더불어민주당에 있기 때문"이라고 말했다.
정 위원장은 이어 "일제강점기에는 독립운동이 시대정신이었고, 6·25 한국전쟁 때는 총칼 들고 나라를 지키는 것이 시대정신이었으며, 70~80년대는 군부독재와 싸웠던 민주화운동이 시대정신이었다"고 전제한 뒤 "2026년 지금의 시대정신은 6·3 지방선거 승리를 통해 이재명 정부를 성공시키라는 국민의 준엄한 명령"이라고 강조했다.
그는 또 "나라의 주인은 국민이라는 이재명 정부의 국민주권시대, 당의 주인은 당원이라는 당원주권시대는 시대적 흐름"이라며 "여러분들은 당원주권 혁명에 의해 당당하게 경선을 통해 더불어민주당 후보가 된 분들인 만큼, 내가 잘나서 됐다고 자만하는 순간 당원과 국민으로부터 외면받을 수 있다는 걱정을 항상 해야 한다"고 당부했다.
정 위원장은 12·3 비상계엄 내란 사태와 윤석열 정권을 언급하며 "우리는 12·3 비상계엄 내란 사태를 극복하고 빛의 혁명을 통해 놀라운 K민주주의의 회복력을 보여주었고, 국민들의 민주주의에 대한 열망을 담아 이재명 정부를 출범시켰다"고 말했다.
그러면서 "윤석열 검찰독재 정권 3년 동안 경제는 폭망했고 국격은 실추되었고 우리의 삶은 팍팍해졌다"며 "비틀어지고 추락했던 대한민국의 비정상을 이제 정상으로 만들어야 하며, 그래서 더불어민주당의 구호는 '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'로 정했다"고 밝혔다.
정청래 "목표는 높게, 자세와 태도는 가장 낮게... 겸손한 후보 되어 달라"