민주당대전시당

더불어민주당은 12일 충북 청주 엔포드호텔에서 '대전·세종·충북·충남 공천자대회'를 열고, 6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거 승리를 결의했다.정 위원장은 충청권 주요 후보들을 한 명씩 거론하며 지지를 호소했다.그는 허태정 대전시장 후보에 대해 "유성구청장 등 행정 경험도 많고, 4년 전 정말 간발의 차이로 아깝게 놓쳤던 대전시장 자리를 다시 한 번 탈환해야 한다"며 "당원의 명령을 준엄하게 받들라는 의미에서 허태정 후보에게 응원의 박수를 보내 달라"고 말했다.조상호 세종시장 후보에 대해서는 "이해찬과 함께한 이해찬의 그림자, 이해찬처럼 확실하게 일할 후보"라며 "간절하게, 절실하게, 성실하게 세종시를 새롭게 바꿀 후보"라고 소개했다.신용한 충북도지사 후보에 대해서는 "이재명 대통령에 의해 더불어민주당에 발탁됐고, 지방시대 부위원장으로 대한민국 국가균형발전 5극 3특을 실현할 후보"라고 평가했으며, 박수현 충남도지사 후보에 대해서는 "제가 만난 국회의원 중 가장 세심했고 명확했으며, 보기와 달리 결단력이 있고 콘텐츠가 풍부한 국회의원이었다"고 말했다.정 위원장은 끝으로 "오늘 이 자리는 후보가 돼서 웃고 기쁨을 나누는 장소이기도 하지만, 당원의 명령과 국민의 명령을 준수하기 위해 한 명의 낙오자도 없이 모두 승리해야 한다는 시대적 책무를 다시 결의하는 자리"라며 "선거는 끝날 때까지 끝나는 것이 아니므로 목표는 높게 잡되 자세와 태도는 가장 낮게 임하는 겸손한 후보들이 되어 달라"고 당부했다.박정현 대전시당 총괄선대위원장은 "우리의 승리는 단순히 민주당의 승리가 아니라 이재명 정부의 성공을 통해 국가를 정상화하는 것"이라며 "아직도 부끄러운 줄 모르고 나서는 내란 세력을 심판하고, 대전에서 충청의 승리를 견인하겠다"고 밝혔다.허태정 대전시장 후보도 "6·3 지방선거는 이재명 정부의 성공 시대를 함께 여는 날이고, 내란 잔재 세력을 확실하게 정리하는 날이며, 이재명 정부와 함께 지방 주도 성장의 시대를 여는 날"이라며 "우리 모두 함께 승리해서 이재명 정부의 성공, 내란 잔재 세력의 척결, 지방 주도 성장의 그날을 반드시 만들어 나가자"고 말했다.이날 공천자들은 '더불어민주당 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 보궐선거 필승 결의문'을 통해 "대한민국의 중심인 충청은 늘 국가균형발전의 중심에서 대한민국의 미래를 이끌어 왔다"고 밝혔다.