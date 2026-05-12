충북인뉴스

12일 청주 엔포드호텔에서 더불어민주당 충청권 공천자대회가 열렸다. 사진=뉴시스.더불어민주당이 12일 청주 엔포드호텔에서 '6.3 지방선거 대전·세종·충북·충남 공천자대회'를 열고 6·3 지방선거 필승 의지를 다졌다.정청래 당대표 겸 총괄상임선대위원장을 비롯해 이시종 상임선대위원장, 충청권 광역·기초단체장 후보와 광역·기초의원 후보들이 한자리에 모인 가운데, 충북지사에 출마한 신용한 후보는 "충북이 이기면 충청이 이기고, 충청이 이기면 대한민국이 바뀐다"며 승리를 다짐했다.역대 전국 단위 선거에서 민심의 풍향계 역할을 해온 충북에서 승기를 확보해 충청권 전체 승리와 전국 판세 확장으로 이어가겠다는 의지를 드러낸 것.충청권 후보들이 총집결한 이날 행사에서는 공천장 수여와 결의문 낭독, 승리 퍼포먼스 등이 이어지며 지방선거 승리를 향한 결속을 다졌다.신용한 충북지사 후보는 이날 연설에서 "충북은 충청의 울둘목"이라며 "충북에서 시작한 파란 물결이 전국으로 번질 수 있도록 뛰겠다"고 힘줘 말했다.정청래 대표도 "6·3 지방선거는 반헌법·반민주 세력을 심판하고 대한민국 국가 정상화를 실현해야 하는 선거"라며 "이재명 정부 성공과 시대정신을 앞장서 실천하는 대표 선수들이 바로 여러분"이라고 강조했다.정 대표는 신 후보를 소개하며 "이재명 대통령에 의해 민주당에 발탁된 인물"이라며 "지방시대위원회 부위원장으로 국가균형발전을 실현하고 있는 사람"이라고 힘을 실었다.이날 참석자들은 결의문을 통해 "충청권이 원팀으로 결집해 지방선거에서 반드시 승리하고 충청이 대한민국 미래 중심으로 우뚝 서도록 모든 힘을 다하겠다"고 다짐했다.