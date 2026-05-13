신상진

국민의힘 신상진 성남시장 후보가 12일 판교·야탑·오리·성남위례를 연결하는 ‘성남 다이아몬드형 산업벨트 완성 프로젝트’를 발표했다.국민의힘 신상진 성남시장 후보가 12일 판교·야탑·오리·성남위례를 연결하는 '성남 다이아몬드형 산업벨트 완성 프로젝트'를 발표했다.신 후보는 이날 정책 발표를 통해 "성남의 동서남북을 연결하는 첨단산업 축 위에 AI와 반도체 팹리스, 미래전략산업과 글로벌 연구개발 거점을 유기적으로 연결해 대한민국 미래산업의 중심도시를 완성하겠다"고 밝혔다.특히 그는 "그 마지막 핵심 퍼즐은 오리역 제4테크노밸리"라며 "오리역 개발은 단순한 역세권 개발이 아니라 대한민국 AI 산업과 반도체 산업의 미래를 결정할 국가 전략 프로젝트"라고 말했다.신 후보는 최근 성남시가 오리역 제4테크노밸리 사업 방식을 전면 재정비했다고 설명했다.당초 검토됐던 '도시혁신구역 방식' 대신 성남시가 직접 추진 가능한 '지구단위계획 변경' 방식으로 방향을 전환했다는 것이다.그는 "도시혁신구역 방식은 국토교통부 승인 절차에 지나치게 의존해 사업 속도가 늦고 성남의 산업 전략을 신속하게 반영하는 데 한계가 있다고 판단했다"며 "이를 기반으로 민선9기에서는 시민들이 체감할 수 있는 가시적 성과를 빠르게 만들어낼 수 있을 것"이라고 밝혔다.오리역세권 개발과 관련해서는 "핵심 부지만 약 20만㎡ 규모로 축구장 29개 면적이자 롯데월드타워 부지의 약 2.4배에 달한다"며 "용적률 800% 수준의 초고밀도 첨단산업단지로 개발되면 판교를 뛰어넘는 새로운 혁신 생태계가 형성될 것"이라고 설명했다.이어 "관련 용역 및 산업 분석 결과에 따르면 제4테크노밸리 단일 권역에서만 최대 8만 명 규모의 첨단 일자리와 연간 최대 180조 원 규모의 경제효과가 창출될 것으로 전망된다"고 강조했다.신 후보는 또 성남하이테크밸리와 판교 1·2·3테크노밸리, 백현마이스와 야탑밸리, 성남위례 포스코 글로벌센터 등을 하나의 산업축으로 연결해 '다이아몬드형 첨단산업벨트'를 구축하겠다는 구상도 밝혔다.그는 "성남 첨단기업들의 총매출 규모는 보수적으로 잡아도 500조~700조 원에 이를 것으로 기대된다"며 "대한민국 첨단산업의 중심축이 서울에서 성남으로 이동하게 될 것"이라고 말했다.민선8기 성과로는 ▲성남위례 포스코 글로벌센터 ▲KAIST 연구센터 ▲LIG넥스원 글로벌 방위산업 R&D단지 ▲세종대 AI·팹리스 연구개발단지 ▲서강대 판교 디지털혁신캠퍼스 ▲성균관대 팹리스 AI 연구센터 등을 언급했다.신 후보는 "이제 성남은 대한민국 최고의 첨단산업 도시를 넘어 세계가 주목하는 AI 혁신도시로 도약할 준비를 마쳤다"며 "민선9기에는 성남의 미래 100년 먹거리를 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.이어 "청년에게는 세계적인 일자리를, 기업에는 최고의 혁신 환경을, 시민에게는 더 큰 자부심과 풍요로운 삶을 제공하겠다"며 "성남의 미래를 중단 없이 완성해내겠다"고 말했다.