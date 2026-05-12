방관식

김기재(사진 왼쪽) 후보와 오성환 후보가 호수공원 조성을 놓고 반박에 반박을 거듭하고 있다.당진시장을 놓고 경쟁 중인 더불어민주당 김기재 후보와 국민의힘 오성환 후보가 호수공원 조성 방식을 놓고 공방을 벌이고 있다.오 후보는 12일 기자회견을 열고 지난 8일 김기재 후보가 발표한 생태호수공원 조성 공약에 대해 "법적으로 불가능하며, 기존 사업을 백지화해 행정·재정적 손실을 초래하는 실체 없는 공약"이라고 비판했다.이에 김기재 후보도 즉각 입장문을 발표하고 재반박에 나섰다.김 후보는 입장문을 통해 "호수공원 조성을 반대하지 않는다. 문제는 시민 세금만 대거 투입해 서둘러 만드느냐 아니면 국·도비를 확보해 시민 부담을 줄이고, 생태·휴식·문화·폭우대응 기능까지 갖춘 제대로 된 공원을 만드느냐의 차이"라고 강조했다.오성환 후보가 주장한 '생태호수공원 내 시설 도입 불가'에 대해서는 "공원 내 일반 상업시설 도입이 제한되는 것은 '생태'라는 명칭 때문이 아니라 공공 공간이라는 공원의 특성 때문이며, 이는 두 후보 방식 모두 동일하다"고 지적했다. 이어 대전 갑천생태호수공원의 사례를 들어 "생태라는 이름을 달고도 전망대, 커뮤니티센터, 잔디광장 등 다양한 시설이 들어설 수 있다. 생태적 설계와 시민 편의는 충돌하지 않는다"고 설명했다.특히 김 후보는 '생태'를 강조하는 이유로 '기후 위기 대응'을 꼽았다.단순히 물만 가둬 놓는 인공호수가 아니라, 평소에는 휴식 공간으로 쓰고 폭우 때는 빗물을 받아 도심 침수를 막는 '저류형 안전공원'을 만들겠다는 것이 생태호수공원의 핵심이라는 것이다.재원 조달 방식과 관련해서는 시비 100% 투입을 주장하는 오 후보의 방식을 '행정 편의주의'라고 재차 비판했다.김 후보는 "1000억 원이 넘는 대형 사업을 시민 세금으로만 밀어붙이는 것은 무책임하다"며 "중앙정부와 충남도를 설득해 국·도비를 확보함으로써 당진시민의 세금 부담을 최소화하는 것이 시장의 능력"이라고 강조했다.끝으로 김기재 후보는 "명칭이 문제라면 취임 직후 '호수공원 시민기획단'을 통해 명칭을 공모하겠다"며 "졸속 추진이 아니라 시민의 안전과 이용 편의를 극대화한 제대로 된 호수공원을 김기재가 만들겠다"고 약속했다.