김경희

김경희 이천시장 후보 선거대책위원회가 11일 선거사무소에서 선거대책위원회 발대식 및 임명장 수여식을 열고 본격적인 선거 체제에 돌입했다.김경희 이천시장 후보 선거대책위원회가 11일 선거사무소에서 선거대책위원회 발대식 및 임명장 수여식을 열고 본격적인 선거 체제에 돌입했다.이날 발대식에는 김경희 후보를 비롯해 선거대책위원회 관계자, 지능별·지역별 선대위원장 및 선대본부장 등 100여 명이 참석했다. 선대위는 지역 현장과 시민 생활을 촘촘히 연결하는 조직 체계를 갖추고, 향후 선거운동 과정에서 민심 청취와 정책 전달, 지역별 현안 대응에 집중할 계획이다.김경희 후보 선대위는 이번 조직 구성을 통해 각 읍·면·동 지역 현장 조직은 물론, 경제·농업·교육·복지·청년·여성·소상공·체육인 등 다양한 직능 분야의 의견을 선거 전략과 정책에 반영한다. 이는 단순한 선거 조직을 넘어 시민의 목소리를 정책으로 연결하는 현장형 선대위를 만들겠다는 구상이다.김경희 후보는 인사말을 통해 "이번 선거는 개인의 승패를 넘어 이천이 더 큰 도약으로 나아가느냐, 다시 정체의 길로 돌아가느냐를 결정하는 중요한 선택"이라며 "지금 이천은 반도체 산업 성장, 교통망 확충, 정주여건 개선, 교육·복지 인프라 완성이라는 중대한 과제를 앞두고 있다"고 말했다.이어 "이천 성장의 골든타임을 놓치지 않기 위해서는 경험 있는 행정, 검증된 추진력, 그리고 시민과 함께하는 책임 있는 리더십이 필요하다"며 "선거대책위원회와 함께 시민 한 분 한 분을 더 가까이 만나고, 이천의 미래 비전을 진심으로 설명드리겠다"고 밝혔다.이날 참석자들은 임명장 수여식을 마친 뒤, 김경희 후보의 승리를 위해 조직별 역할을 다하고 깨끗하고 당당한 선거운동을 펼칠 것을 결의했다. 선대위는 앞으로 지역별 간담회, 직능별 정책 소통, 생활 현장 방문 등을 통해 시민 체감형 정책 홍보와 지지 확산에 나설 예정이다.