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26.05.12 15:52최종 업데이트 26.05.12 15:52
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국민의힘 이응우 계룡시장 후보와 계룡지역 시·도의원 후보들이 12일 열린 선거사무소 개소식에서 함께 손을 들어 올리며 당원과 지지자들에게 필승 의지를 다지고 있다.서준석

이응우 국민의힘 계룡시장 후보가 12일 오후 2시 계룡시 엄사리 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다.

이 후보는 이날 국민의힘 공천장을 받은 사실을 언급하며 "당의 승리하라는 명령으로 무겁게 받아들인다"고 말했다. 이어 지난 민선 8기 4년을 돌아보며 "시민들께서 계룡을 새롭게 바꿔달라는 명령을 내리셨고, 이를 완수하기 위해 공직자들과 함께 위민행정을 실천해왔다"고 강조했다.

그는 "그 결과 객관적인 지표로 성과를 입증해냈다"면서도 "이 또한 계룡의 미래 50년, 100년을 만들어가는 과정일 뿐"이라고 말했다. 이어 "큰 숲을 만들기 위해 더 거름을 주고 더 가꿔야 한다"며 재선 필요성을 부각했다.

국민의 힘 이응우 계룡시장 후보 선거사무소 개소 인사말 국민의힘 이응우 계룡시장 후보가 12일 오후 계룡시 엄사리 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다. 이 후보는 이날 국민의힘 공천장을 받은 사실을 언급하며 “당의 승리하라는 명령으로 무겁게 받아들인다”고 말했다. 이어 지난 민선 8기 4년을 돌아보며 “시민들께서 계룡을 새롭게 바꿔달라는 명령을 내리셨고, 이를 완수하기 위해 공직자들과 함께 위민행정을 실천해왔다”고 강조했다. ⓒ 서준석


이 후보는 계룡시의 정체성과 미래 비전도 함께 제시했다. 그는 "계룡은 태조 이성계의 천도 꿈이 서린 도시이자 육·해·공군 본부가 위치한 국방의 메카"라며 "이러한 역사성과 국방 인프라를 토대로 스마트 국방수도를 완성하겠다"고 밝혔다.

그러면서 ▲ 파워풀 국방도시 ▲ 원더풀 명품도시 ▲ 조이풀 행복도시를 3대 비전으로 제시하고, 8대 전략과 7대 핵심 목표를 통해 "시민이 꿈꾸는 계룡을 반드시 만들겠다"고 목소리를 높였다.

좌측부터 국민의 힘 성일종 의원, 강승규 충남도당위원장, 박성규 논산계룡금산 위원장이 이응우 계룡시장 후보 선거사무소 개소식에 참석해 축사를 했다.서준석

이날 개소식에는 성일종 국회의원과 강승규 충남도당위원장, 박성규 당협위원장 등이 참석해 이 후보의 필승을 기원했다. 또 윤상현 의원은 영상 축사를 통해 힘을 보탰다. 선거사무소 내부는 당원과 지지자들로 가득 차며 분위기를 달궜다.

국민의힘 이응우 계룡시장 후보가 12일 계룡시 엄사리 선거사무소 개소식에서 지지자들에게 인사말을 하며 재선 의지와 계룡 미래 비전을 밝히고 있다.서준석

이 후보 측은 민선 8기 주요 성과로 ▲ 충남 최초·유일 공약이행평가 4년 연속 최우수(SA) ▲ 지역안전지수 3년 연속 최우수 ▲ 공공기관 종합청렴도 2등급 달성 ▲ 국도비 1735억 원 확보 ▲ 충청권 인구증가율 1위 ▲ KADEX 국제방위산업전시회 유치 등을 제시했다.

특히 지난해 계룡에서 열린 대한민국 국제방위산업전시회(KADEX)는 30개국 365개 기업이 참여하고 8만6000여 명의 관람객이 찾으며 계룡시의 국방도시 이미지를 전국에 알렸다는 평가를 받고 있다.

이 후보는 이번 선거에서 ▲ 첨단국방 지식산업 클러스터 구축 ▲ 계룡 어린이 벌마루 놀이터 건립 ▲ 계룡형 K-컨벤션센터 건립 ▲ 육군군사기술고등학교 설립 ▲ 국방 관련 공공기관 유치 ▲ 향적산 힐링벨리·두계천 생태천 조성 ▲ 2029 계룡세계군문화엑스포 유치 등을 7대 핵심 공약으로 내세웠다.
덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.
#이응우 #계룡시장선거 #계룡시 #지방선거 #국민의힘

6.3 지방선거
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