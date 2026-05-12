서준석

▲ 국민의 힘 이응우 계룡시장 후보 선거사무소 개소 인사말 국민의힘 이응우 계룡시장 후보가 12일 오후 계룡시 엄사리 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다. 이 후보는 이날 국민의힘 공천장을 받은 사실을 언급하며 “당의 승리하라는 명령으로 무겁게 받아들인다”고 말했다. 이어 지난 민선 8기 4년을 돌아보며 “시민들께서 계룡을 새롭게 바꿔달라는 명령을 내리셨고, 이를 완수하기 위해 공직자들과 함께 위민행정을 실천해왔다”고 강조했다. ⓒ 서준석

국민의힘 이응우 계룡시장 후보와 계룡지역 시·도의원 후보들이 12일 열린 선거사무소 개소식에서 함께 손을 들어 올리며 당원과 지지자들에게 필승 의지를 다지고 있다.이응우 국민의힘 계룡시장 후보가 12일 오후 2시 계룡시 엄사리 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다.이 후보는 이날 국민의힘 공천장을 받은 사실을 언급하며 "당의 승리하라는 명령으로 무겁게 받아들인다"고 말했다. 이어 지난 민선 8기 4년을 돌아보며 "시민들께서 계룡을 새롭게 바꿔달라는 명령을 내리셨고, 이를 완수하기 위해 공직자들과 함께 위민행정을 실천해왔다"고 강조했다.그는 "그 결과 객관적인 지표로 성과를 입증해냈다"면서도 "이 또한 계룡의 미래 50년, 100년을 만들어가는 과정일 뿐"이라고 말했다. 이어 "큰 숲을 만들기 위해 더 거름을 주고 더 가꿔야 한다"며 재선 필요성을 부각했다.이 후보는 계룡시의 정체성과 미래 비전도 함께 제시했다. 그는 "계룡은 태조 이성계의 천도 꿈이 서린 도시이자 육·해·공군 본부가 위치한 국방의 메카"라며 "이러한 역사성과 국방 인프라를 토대로 스마트 국방수도를 완성하겠다"고 밝혔다.그러면서 ▲ 파워풀 국방도시 ▲ 원더풀 명품도시 ▲ 조이풀 행복도시를 3대 비전으로 제시하고, 8대 전략과 7대 핵심 목표를 통해 "시민이 꿈꾸는 계룡을 반드시 만들겠다"고 목소리를 높였다.