박석철

울산 동구 일산해수욕장 어풍대 주변. 울산 동구청장 후보들은 앞다퉈 이 일대 개발 공약을 내놓고 있다.세계 최대 규모 조선사인 HD현대중공업을 주력기업으로 해 지역 주민 상당수가 조선업과 연관이 있는 울산 동구는 노동자 표심이 선거 당락에 영향을 미쳐왔다.이 때문에 보수 성향이 강한 울산에서도 동구는 국회의원과 구청장을 진보진영에서 여럿 배출한 바 있고 이번 지방선거에서 울산광역시장에 출마하기 위해 사퇴한 김종훈 직전 구청장도 최근까지 동구청장 재선 가능성이 크다는 평을 받은 바 있다.하지만 김종훈 전 구청장이 빠진 울산 동구청장 선거가 예측을 불허하는 선거전 양상을 띠면서 이번 지방선거의 최대 관심사로 부각되고 있다.현재 울산 동구청장 선거에는 더불어민주당 김대연 예비후보, 국민의힘 천기옥 예비후보, 진보당 박문옥 예비후보, 노동당 이장우 예비후보, 자유와혁신당 손삼호 예비후보가 출마해 5파전으로 전개되고 있다.진보구청장 수성을 노리는 진보당의 당초 구상대로라면 김종훈 전 구청장의 영향을 받는 진보당 박문옥 예비후보의 잇점이 있어 보이지만, 지난해부터 불고 있는 더불어민주당 바람에다 동구 지역구 김태선 국회의원 사무국장 출신인 민주당 김대연 후보의 돌풍도 감지된다.여기다 매년 이 지역의 선거 때면 나오는 "진보단일화가 안되면 유리한" 국민의힘의 천기옥 후보도 현재 진행되는 다자구도의 틈새를 파고 드는 모양새다.특히 일찌감치 진보당 후보와의 단일화 불가를 천명한 노동당 이장우 후보의 선전 여부도 진보당 박문옥 후보에게는 부담으로 작용할 전망이다.변수는 울산시장 후보를 두고 진행 중인 민주-진보 단일화가 동구청장 후보 단일화와 연관이 되는냐 하는 점이다.하지만 민주-진보 단일화가 점점 멀어져 가는 현실을 감안할 때 울산 동구청장 선거는 지금처럼 5파전으로 완주할 가능성이 커져간다.따라서 민주당의 바람, 진보정치를 이어려는 진보당의 연속성, 민주-진보 분열에 따른 국민의힘의 반사이익, 전통 진보정치를 추구하는 노동당을 향한 울산 동구 주민들의 표심에 귀추가 주목된다.