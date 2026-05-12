민주노총부산본부

민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견공공운수노조 부산본부 최무덕 본부장은 "이번 지방선거는 단순히 지방 권력을 바꾸는 선거가 아니다. 부산이 미래에 누구를 위한 도시가 될 것인가를 결정하는 중요한 선택이다. 부산시는 지침과 통제를 가지고 실질 사용자 역할을 하면서도 정작 노동자들의 교섭 요구에는 책임 있게 나서지 않고 있다. 첫째, 부산시는 공공 부문 실질 사용자로서 노조 교섭과 원청 교섭에 적극 나서야 한다. 둘째, 지역 서비스의 공공성을 강화해야 한다. 셋째, 비정규직 없는 공공부문, 차별 없는 노동 현장을 만들어야 한다. 넷째, 노동자와 시민의 생명과 안전을 지키는 부산이 되어야 한다"고 말했다.