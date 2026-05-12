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민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부
민주노총부산본부 지지 후보 명단
노동당 부산시당
- 김상희 / 기초의원 후보 / 부산진구마선거구(전포1동, 2동)
정의당 부산시당
- 박수정 / 광역의원후보 / 부산광역시의원비례
- 서동욱 / 기초의원 후보 / 수영구라선거구(수영동, 민락동)
진보당 부산시당
- 안준용 / 광역의원후보 / 장안,정관읍
- 이우백 / 광역의원후보/ 부산광역시의원비례
- 최민정 / 광역의원후보 / 부산광역시의원비례
- 노정현 / 구청장 후보 / 연제구
- 유하영 / 기초의원 후보 / 기장군다선거구(장안,정관읍)
- 고창식 / 기초의원 후보 / 동구나선거구(범일동, 좌천동, 수정5동)
- 조영은 / 기초의원 후보 / 동래구다선거구(온천2,3동)
- 양미자 / 기초의원 후보 / 사상구가선거구(삼락, 덕포1,2,괘법,감전동)
- 김진주 / 기초의원 후보 / 사하구가선거구(괴정1,2,3,4동)
- 노민현 / 기초의원 후보 / 연제구가선거구(거제1,2,3,4동)
- 홍기호 / 기초의원 후보 / 연제구나선거구(연산2,4,5동)
- 김문노 / 기초의원 후보 / 연제구다선거구(연산1,3,6동)
- 이정은 / 기초의원 후보 / 연제구라선거구(연산8,9동)
- 권혁 / 기초의원 후보 / 영도가선거구(남항, 영선1,2, 신선동, 청학1동)
- 장귀선 / 기초의원 후보 / 영도구나선거구(동삼동, 청학2동)
- 손수진 / 기초의원 후보 / 해운대아선거구(반송동)
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