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26.05.12 15:52최종 업데이트 26.05.12 15:52
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민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부

12일 오전 11시 부산시청에서 민주노총 부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지 후보 발표 기자회견이 개최됐다.

이날 기자회견에서 민주노총부산본부는 노동권과 공공성을 기초로 평등하고 지속가능한 지역사회 전환을 주제로 한 지방선거 요구안과 19명의 지지후보를 발표했다.

민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부

지지 후보의 대표로서 노동당 부산시당 김상희 후보 (부산진구 구의원후보), 정의당 부산시당 박수정 후보 (광역시 비례후보), 진보당 부산시당 노정현 후보 (연제구청장 후보)가 기자회견에 참여했다.

민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부

공공운수노조 부산본부 최무덕 본부장은 "이번 지방선거는 단순히 지방 권력을 바꾸는 선거가 아니다. 부산이 미래에 누구를 위한 도시가 될 것인가를 결정하는 중요한 선택이다. 부산시는 지침과 통제를 가지고 실질 사용자 역할을 하면서도 정작 노동자들의 교섭 요구에는 책임 있게 나서지 않고 있다. 첫째, 부산시는 공공 부문 실질 사용자로서 노조 교섭과 원청 교섭에 적극 나서야 한다. 둘째, 지역 서비스의 공공성을 강화해야 한다. 셋째, 비정규직 없는 공공부문, 차별 없는 노동 현장을 만들어야 한다. 넷째, 노동자와 시민의 생명과 안전을 지키는 부산이 되어야 한다"고 말했다.

민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부

금속노조 부산양산지부 조성민 지부장은 "금속 노동자들은 이번 지방선거에서 공단 세탁소 설치, 산업단지 내 무료 대중교통 확보를 요구하고 있다. 이번 지방선거에서는 국민들의 목소리, 노동자들의 바람이 정책적으로 실현되는 선거가 되어야한다. 공항을 짓고 도로를 높이고, 글로벌 허브 도시도 좋지만 시민들의 가장 낮은 목소리를 귀담아들어야 한다. 지방선거는 풀뿌리 민주주의라는 사실처럼 이번 지방선거에서 국민들의 목소리와 노동자들의 목소리가 반영되는 정책과 공약이 만들어져야 한다"고 말했다.

민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부

민주일반노조 부산본부 배성민 본부장은 "노동자들이 열심히 일을 해도 임금, 처우 차별을 받고 있는데 누가 부산에 남고 싶겠는가? 지방선거 나오는 부산시장 후보들에게 그리고 시의원 후보님에게 말씀드린다. 일자리를 창출하겠다는 공허한 공약만 남발하지 말라. 현재 부산을 위해 일하는 수많은 노동자들의 차별 문제에 외면하지 말라. 부산 노동자들 간의 차별, 저임금 열악한 처우 개선을 위해 노력해야 될 때다. 노동자 임금, 처우 차별 없는 부산시를 만들기 위해서 선거 기간 민주일반노조는 각 후보들에게 정책 질의서를 부산시장 후보들에게 보낼 예정이다. 그리고 단순히 말로만 끝나는 것이 아니라 요구안이 관철될 수 있도록 힘차게 투쟁 하겠다"고 말했다.

민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부

민주노총부산본부 김재남 본부장은 "첫째, 노동기본권을 기준으로 노동 정책을 설계하는 지방 정부가 되어야 한다. 둘째, 돌봄, 의료, 교통, 교육의 공공성을 대폭 확대해야 한다. 셋째, 사각지대를 해소하고 양질의 일자리를 만드는 지방정부가 필요하다. 넷째, 노동자와 시민의 생명과 안전을 철저히 보장해야 한다"며 요구안을 발표했다.

민주노총부산본부 6·3 지방선거 요구 및 지지후보 발표 기자회견민주노총부산본부

더불어 "민주노총 부산본부는 4대 요구안을 실행하기 위해 이번 선거에 출마한 진보정당 후보 19명을 민주노총 지지 후보로 선정했다. 노동당 김상희 후보, 정의당 박수정 후보, 진보당 노정현 후보를 비롯한 지지 후보들은 현장에서 노동자들의 권익을 위해 활동해 온 진짜 일꾼들이다. 오늘 발표한 4대 요구안을 가슴에 품고 지지 후보들의 당선을 위해 총력을 다해 투쟁할 것이다. 진보정당에 대한 비례투표와 후원도 적극 부탁한다"며 지지 후보들의 당선을 위해 투쟁할 것이라고 결의했다.

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민주노총부산본부 지지 후보 명단

노동당 부산시당
- 김상희 / 기초의원 후보 / 부산진구마선거구(전포1동, 2동)

정의당 부산시당
- 박수정 / 광역의원후보 / 부산광역시의원비례
- 서동욱 / 기초의원 후보 / 수영구라선거구(수영동, 민락동)

진보당 부산시당
- 안준용 / 광역의원후보 / 장안,정관읍
- 이우백 / 광역의원후보/ 부산광역시의원비례
- 최민정 / 광역의원후보 / 부산광역시의원비례
- 노정현 / 구청장 후보 / 연제구
- 유하영 / 기초의원 후보 / 기장군다선거구(장안,정관읍)
- 고창식 / 기초의원 후보 / 동구나선거구(범일동, 좌천동, 수정5동)
- 조영은 / 기초의원 후보 / 동래구다선거구(온천2,3동)
- 양미자 / 기초의원 후보 / 사상구가선거구(삼락, 덕포1,2,괘법,감전동)
- 김진주 / 기초의원 후보 / 사하구가선거구(괴정1,2,3,4동)
- 노민현 / 기초의원 후보 / 연제구가선거구(거제1,2,3,4동)
- 홍기호 / 기초의원 후보 / 연제구나선거구(연산2,4,5동)
- 김문노 / 기초의원 후보 / 연제구다선거구(연산1,3,6동)
- 이정은 / 기초의원 후보 / 연제구라선거구(연산8,9동)
- 권혁 / 기초의원 후보 / 영도가선거구(남항, 영선1,2, 신선동, 청학1동)
- 장귀선 / 기초의원 후보 / 영도구나선거구(동삼동, 청학2동)
- 손수진 / 기초의원 후보 / 해운대아선거구(반송동)
덧붙이는 글 이 기사는 노동과세계, 민플러스에도 실립니다.
#민주노총부산본부 #지방선거 #진보정당 #민주노총지지후보

6.3 지방선거
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