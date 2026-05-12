성수석 캠프

더불어민주당 성수석 이천시장 후보가 12일 이천시 학교운영위원장협의회와 교육 정책 간담회를 열고 지역 교육 현안과 개선 방안을 논의했다.더불어민주당 성수석 이천시장 후보가 12일 이천시 학교운영위원장협의회와 교육 정책 간담회를 열고 지역 교육 현안과 개선 방안을 논의했다.이날 오전 열린 간담회에는 김은미 이천시 학교운영위원장협의회장을 비롯해 각급 학교 운영위원장들이 참석했다. 참석자들은 통학 환경과 돌봄 정책, 교육예산 확대, AI 교육 인프라 문제 등 현장에서 체감하는 교육 현안을 놓고 의견을 나눴다.이번 간담회는 학교운영위원장협의회의 요청으로 마련됐다. 간담회에서는 학생들의 안전한 통학권 보장 문제와 돌봄 사각지대 해소 방안이 주요 의제로 다뤄졌다. 또 교육예산 확대와 실질적인 지원책 마련 필요성도 함께 제기됐다.참석자들은 지역별 교육 인프라 격차 문제도 언급했다. 강병덕 이천고 운영위원장은 지역 내 AI 교육 환경 편차 문제를 지적했고, 이한미 신둔초 운영위원장은 농촌 지역 거주 학생들이 실제 농어촌전형 혜택에서는 배제되는 현실을 설명하며 제도 개선 필요성을 강조했다.김은미 협의회장은 "이천 교육을 장기적으로 이끌어갈 시장 후보가 어떤 마인드를 가졌는지 직접 확인하고 싶었다"며 "후보의 교육 철학을 깊이 이해할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.성수석 후보는 간담회에서 교육예산 확대와 교육 참여예산제 도입 구상을 밝혔다. 성 후보는 "교육은 학교나 가정의 문제를 넘어 지역의 미래가 걸린 핵심 과제"라며 "학부모·학생·학교가 직접 참여하는 '참여예산제'를 도입해 교육 주체들의 목소리를 시정에 담겠다"고 말했다.이어 "아이들의 안전을 최우선으로 확보하고, 이천만의 특화된 AI 교육 모델을 완성해 이천의 교육 수준을 지금보다 두 단계 더 높이겠다"고 밝혔다.또 "현장에 답이 있다는 생각으로 앞으로도 교육 현장의 목소리를 계속 듣겠다"며 "학부모와 학생들이 체감할 수 있는 교육 정책을 만들겠다"고 강조했다.성 후보 측은 이번 간담회를 시작으로 교육·돌봄·청소년 정책 분야 현장 소통을 지속 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.