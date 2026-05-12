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김병욱 성남시장 후보가 시민들이 별도 준비물 없이 공원과 탄천을 이용할 수 있도록 하는 ‘우리동네 보물창고(성남 공유아지트)’ 공약을 발표했다.김병욱 캠프
김병욱 성남시장 후보가 시민들이 별도 준비물 없이 공원과 탄천을 이용할 수 있도록 하는 '우리동네 보물창고(성남 공유아지트)' 공약을 발표했다.
김 후보는 12일 "준비물 없이 가볍게 집을 나서도 언제든 운동하고 휴식할 수 있는 도시를 만들겠다"며 생활밀착형 공유 플랫폼 조성 계획을 공개했다.
공약에 따르면 성남시는 중앙공원, 율동공원, 남한산성공원, 대원공원, 탄천 등 시민 이용이 많은 5개 거점에 약 10억 원 규모의 '스마트 공유 플랫폼'을 구축할 계획이다.
해당 시설은 QR 기반 무인 대여 시스템 형태로 운영된다. 시민들은 전용 애플리케이션을 통해 스포츠용품과 피크닉 용품 등을 간편하게 빌릴 수 있게 된다.
보물창고에는 축구공, 배드민턴 라켓 같은 생활체육 용품은 물론 돗자리와 캠핑 의자 등 야외 휴식용 물품도 함께 비치될 예정이다.
시설 운영 방식에도 친환경 요소를 반영하겠다는 계획이다. 플랫폼은 태양광 에너지를 활용해 운영되며, 전기자전거와 전동 킥보드 충전 기능도 함께 갖춘 생활형 친환경 거점으로 조성한다는 구상이다.
또 시설 관리 인력으로 지역 어르신과 청년들을 채용하는 '아지트 매니저' 제도도 도입하겠다고 밝혔다.
김 후보는 "시민의 하루를 바꾸는 작은 행복 공약들이 모여 더 큰 성남을 만들 것"이라며 "생활 속에서 체감할 수 있는 정책을 계속 확대하겠다"고 강조했다.
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