김병욱 캠프

김병욱 성남시장 후보가 시민들이 별도 준비물 없이 공원과 탄천을 이용할 수 있도록 하는 ‘우리동네 보물창고(성남 공유아지트)’ 공약을 발표했다.김병욱 성남시장 후보가 시민들이 별도 준비물 없이 공원과 탄천을 이용할 수 있도록 하는 '우리동네 보물창고(성남 공유아지트)' 공약을 발표했다.김 후보는 12일 "준비물 없이 가볍게 집을 나서도 언제든 운동하고 휴식할 수 있는 도시를 만들겠다"며 생활밀착형 공유 플랫폼 조성 계획을 공개했다.공약에 따르면 성남시는 중앙공원, 율동공원, 남한산성공원, 대원공원, 탄천 등 시민 이용이 많은 5개 거점에 약 10억 원 규모의 '스마트 공유 플랫폼'을 구축할 계획이다.해당 시설은 QR 기반 무인 대여 시스템 형태로 운영된다. 시민들은 전용 애플리케이션을 통해 스포츠용품과 피크닉 용품 등을 간편하게 빌릴 수 있게 된다.보물창고에는 축구공, 배드민턴 라켓 같은 생활체육 용품은 물론 돗자리와 캠핑 의자 등 야외 휴식용 물품도 함께 비치될 예정이다.시설 운영 방식에도 친환경 요소를 반영하겠다는 계획이다. 플랫폼은 태양광 에너지를 활용해 운영되며, 전기자전거와 전동 킥보드 충전 기능도 함께 갖춘 생활형 친환경 거점으로 조성한다는 구상이다.또 시설 관리 인력으로 지역 어르신과 청년들을 채용하는 '아지트 매니저' 제도도 도입하겠다고 밝혔다.김 후보는 "시민의 하루를 바꾸는 작은 행복 공약들이 모여 더 큰 성남을 만들 것"이라며 "생활 속에서 체감할 수 있는 정책을 계속 확대하겠다"고 강조했다.