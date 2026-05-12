영상 갈무리

6.3 지방선거를 22일 앞두고 더불어민주당이 충청권 공천자대회를 열고 필승을 기원했다.6.3 지방선거를 22일 앞두고 더불어민주당과 국민이힘이 공천자대회와 선대위 출정식을 하고 필승을 결의했다.더불어민주당은 12일 청주에서 충청권 출마자들의 공천자대회를 개최하고 후보자들에게 추천서를 나눠주고 지방선거 승리를 다짐했다.이날 충청권 공천자대회에는 정청래 당대표를 비롯해 박수현 충남지사와 대전·세종·충남·충북 후보자 등이 참석했다.이날 공천장을 받은 민주당 홍성군 의원 선거 최선경 후보는 "뜨거운 열기 속에서 (후보들의) 결연한 의지를 눈과 마음으로 확인한 시간이었다"면서 "주민의 삶을 지키고, 무너진 민생을 다시 세우기 위해 최선을 다하겠다"며 "원팀이 되어 당당하게 나아가 꼭 승리하겠다"는 각오를 밝혔다.홍성군수에 나선 손세희 후보는 "손에 쥐어진 공천장의 무게가 결코 가볍지 않다"면서 "군민의 믿음이 헛되지 않도록 반드시 승리해 '일 잘하는 홍성군수'로 보답하겠다"며 이같이 말했다.국민의힘도 이날 충남 천안 김태흠 후보 선거사무소에서 '충남도당 선대위 출정식 및 필승결의대회'를 갖고 후보들에게 공천장을 수여했다.