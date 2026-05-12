▲더불어민주당 여주지역 후보들이 12일 한자리에 모여 지방선거 승리와 여주 발전을 위한 ‘원팀 선언식’을 열고 단결과 화합을 다짐했다.박시선 캠프 더불어민주당 여주지역 후보들이 12일 한자리에 모여 지방선거 승리와 여주 발전을 위한 '원팀 선언식'을 열고 단결과 화합을 다짐했다. 이날 선언식에는 박시선 여주시장 후보를 비롯해 시·도의원 예비후보 8명이 참석했다. 참석자들은 이번 선거에서 민주당 원팀으로 힘을 모아 시민들의 기대에 부응하겠다는 뜻을 밝혔다. 특히 이항진 전 여주시장이 선거대책위원장직을 맡기로 하면서 눈길을 끌었다. 이 전 시장은 "민주당의 승리를 위해 단결과 화합으로 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다. 박시선 여주시장 후보는 "여주의 더 나은 미래를 만드는 것이 우리에게 주어진 소명"이라며 "원팀의 강력한 지지에 힘입어 이번 선거에서 반드시 승리해 시민들께 희망을 드리는 젊고 유능한 시장이 되겠다"고 밝혔다. 또 "이번 선거를 통해 시민 삶을 바꾸고 여주의 미래 발전을 이끌 수 있도록 끝까지 함께 뛰겠다"며 필승 의지를 다졌다. 참석자들은 이날 공동 선언문을 통해 ▲원팀 정신 준수 ▲상호 존중과 공정한 협력 ▲시민 기대에 부응하는 선거운동 ▲단결과 화합을 통한 희망 전달 ▲여주 발전을 위한 최선의 노력 등을 약속했다. 민주당 여주 후보들은 앞으로 공동 선거운동과 정책 협력을 강화하며 본격적인 선거 체제에 돌입할 계획이다. ▲더불어민주당 여주지역 후보들이 12일 한자리에 모여 지방선거 승리와 여주 발전을 위한 ‘원팀 선언식’을 열고 단결과 화합을 다짐했다.박시선 캠프 #여주시 #박시선 #이항진 구독하기 6.3 지방선거 이전글 "이러다간 교육감 직선제 무너져"...전직 교육감들, 정근식 지지 다음글 [충청] 민주당 '공천자대회', 국힘 '선대위 출정식'… 지방선거 선승리 다짐 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박정훈 (friday76) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1402 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "이러다간 교육감 직선제 무너져"...전직 교육감들, 정근식 지지 [충청] 민주당 '공천자대회', 국힘 '선대위 출정식'… 지방선거 선승리 다짐 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크