박시선 캠프

더불어민주당 여주지역 후보들이 12일 한자리에 모여 지방선거 승리와 여주 발전을 위한 ‘원팀 선언식’을 열고 단결과 화합을 다짐했다.더불어민주당 여주지역 후보들이 12일 한자리에 모여 지방선거 승리와 여주 발전을 위한 '원팀 선언식'을 열고 단결과 화합을 다짐했다.이날 선언식에는 박시선 여주시장 후보를 비롯해 시·도의원 예비후보 8명이 참석했다. 참석자들은 이번 선거에서 민주당 원팀으로 힘을 모아 시민들의 기대에 부응하겠다는 뜻을 밝혔다.특히 이항진 전 여주시장이 선거대책위원장직을 맡기로 하면서 눈길을 끌었다. 이 전 시장은 "민주당의 승리를 위해 단결과 화합으로 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다.박시선 여주시장 후보는 "여주의 더 나은 미래를 만드는 것이 우리에게 주어진 소명"이라며 "원팀의 강력한 지지에 힘입어 이번 선거에서 반드시 승리해 시민들께 희망을 드리는 젊고 유능한 시장이 되겠다"고 밝혔다.또 "이번 선거를 통해 시민 삶을 바꾸고 여주의 미래 발전을 이끌 수 있도록 끝까지 함께 뛰겠다"며 필승 의지를 다졌다.참석자들은 이날 공동 선언문을 통해 ▲원팀 정신 준수 ▲상호 존중과 공정한 협력 ▲시민 기대에 부응하는 선거운동 ▲단결과 화합을 통한 희망 전달 ▲여주 발전을 위한 최선의 노력 등을 약속했다.민주당 여주 후보들은 앞으로 공동 선거운동과 정책 협력을 강화하며 본격적인 선거 체제에 돌입할 계획이다.