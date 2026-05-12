유성호

2026 교육감 선거 민주진보 교육감 후보들이 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 기자회견을 열어 교육대전환 공동공약을 발표했다. (사진 왼쪽부터 이용기 경북교육감후보, 천호성 전북교육감후보, 장관호 전남광주교육감후보, 안민석 경기교육감후보, 고의숙 제주교육감후보, 정근식 서울교육감후보, 임병구 인천교육감후보, 이병도 충남교육감후보, 성광진 대전교육감후보)이번 지지 선언에는 곽노현 전 서울교육감, 김병우 전 충북교육감, 김상곤 전 경기교육감, 민병희 전 강원교육감, 이재정 전 경기교육감, 장휘국 전 광주교육감, 조희연 전 서울교육감이 참여했다.한편, 정근식 후보는 이날 <오마이뉴스>와 만나 "지금 우리에겐 민주진보 단일후보 경선에 불복하는 등의 사례가 있는데 앞으로 제도적으로 개선해야 할 부분이라 생각한다"라면서 "저는 민주진보교육을 지향하는 모든 인사와 후보들과 언제든지 함께할 용의가 있다"라고 밝혔다.