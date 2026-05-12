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▲ '감사의 정원' 준공식 앞 1인 시위 나선 권영국 "광화문광장은 오세훈 시장 놀이터 아니다" 권영국 정의당 서울시장 후보가 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 감사의 정원 준공식 행사장 앞에서 ‘받들어총’ 조형물 설치에 반대하며 오세훈 서울시장의 감사의 정원 조성사업 철회를 촉구하는 1인 시위를 진행했다. ⓒ 유성호

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 12일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 감사의 정원 준공식에 참석해 6.25 참전유공자와 석재 조형물을 감상하고 있다.감사의 정원은 6·3 지방선거에 출마한 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울시장 재임 시절 추진한 사업이다. 오 후보는 이날 준공식 현장을 찾아 축사했다. 오 후보는 "광화문 광장에 나라를 지켜낸 이순신 장군의 호국 정신, 세종대왕의 애민 정신이 살아있지만, 대한민국의 자유와 이를 위해 희생한 세계 시민의 연대를 기억하는 공간은 없었다"며 "감사의 정원이 그 빈자리를 채우는 공간"이라고 설명했다.오 후보는 "감사의 정원이 대한민국을 지켜낸 헌신을 오래 기억하는 장소이자 세계 시민이 함께 공감하는 연대의 상징으로 자리매김하길 바란다"고 전했다. 현장에는 김성보 서울시장 권한대행과 최호정 서울시의회 의장 등이 자리했다.감사의 정원은 오 후보가 2024년 발표한 '광화문광장 국가상징공간 조성 계획'의 일환에서 추진됐다. 당초 광화문 광장에 100m 높이의 대형 태극기 게양대를 설치하려고 했으나, 국가주의를 과도하게 강조한다는 비판에 부딪혔다. 이후 6·25 참전 22개국을 기리는 감사의 정원으로 계획을 수정했으나, 이번에는 준공 과정 동안 예산·적절성 등으로 논란을 빚었다.감사의 정원에는 참전국 22개국에 감사의 뜻을 전한다는 취지로 집총경례(받들어 총) 모양의 석재 조형물 23개가 설치됐다. 이를 두고 시민단체들은 광화문광장의 장소성과 어울리지 않는다는 비판을 이어왔다. 여기에 조성 과정에서 약 207억 원의 예산이 투입된 것으로 알려지면서 세금 낭비라는 지적도 나왔다. 준공식 현장에서도 이를 지적하는 목소리가 이어졌다.