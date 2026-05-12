연합뉴스

코스피가 11일 4% 넘게 급등해 사상 최초로 7,800대로 마감한 11일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 324.24포인트(4.32%) 오른 7,822.24로, 코스닥 지수는 0.38포인트(0.03%) 내린 1,207.34로 마감했다. 2026.5.11지난 6일 코스피 지수가 7000선을 돌파했을 때, 삼성전자와 SK하이닉스는 시가총액 1000조 원을 넘어섰고, 국내 증시 시총 역시 1년 전에 비해 3배 가까이 커졌다. 전체 한국 증시 가치로 보더라도 1980년에 비해 70배 가까이 성장한 셈이다. 국가 경제의 성장 증표로 기쁘고도 뿌듯한 일이다. 코스피가 7300선을 넘겨 마감한 6일 오후 은행 딜링룸의 세리머니는 마치 축제장을 방불케 한다. 투자자들의 즐거운 비명도 곳곳에서 들린다. 8000선을 넘어 1만 선을 점치는 뉴스도 보였다.이날 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회에서 정청래 대표는 "단군 이래 가장 높은 코스피 7200을 달성했다"며 "그동안 저평가됐던 한국과 한국 자본에 대한 신뢰가 회복되었기 때문"이라고 분석했다. 또 "이 대통령의 국정에 대한 신뢰, 이것이 상승작용 일으키고 있는 것"이라며 "이 대통령의 국정 수행은 '매우 잘하고 있다', '베스트 오브 베스트'다"라고 한껏 치켜세웠다."국민 누구나 자산 형성에 참여하는 시대의 시작을 알리는 중요한 성과"라는 전현희 의원, "대한민국 경제의 저력을 이재명 대통령의 실용주의 경제 정책이 현실로 증명해냈다"는 김병주 의원, 하나같이 이재명 정부 경제 정책의 결과라 입을 모았다.국민의힘에서는 별다른 반응이 없었다. 대놓고 좋아하자니 공이 이재명 정부에게 가는 것 같고, 비난했다가는 잔칫집에 재 뿌린다는 거센 역풍이 우려되기 때문일 것이다. 이미 코스피 5000 달성을 두고 국민의힘은 한 차례 호된 역풍을 맞은 적이 있다.지난 대선 이재명 후보가 코스피 5000 공약을 내놓자 당시 국민의힘 공동선대위원장이었던 나경원 의원은 "코스피 5000시대라는 허황된 구호를 외치고 있다, 마치 신기루 같다"고 비판했다. 이재명 대통령 취임 후에도 국민의힘 장동혁 대표는 "이재명 정부는 절대 코스피 5000을 달성할 수 없다"고 단언하기도 했다. 코스피 5000 달성에도 이들은 박수 치지 않았다.특히 나경원 의원은 "정부는 빚을 내 확장재정을 반복하고, 각종 쿠폰과 현금 살포, 연기금과 세제까지 총동원해 지수를 밀어 올리고 있다"고 비난했다. 같은 당 김용태 의원도 "반도체 호황 때문에 마치 운이 좋아서 직을 유지하고 있는 것처럼 보이는데"라며 이 대통령의 높은 지지율을 평가절하했다. 지방선거가 코앞이라 무섭게 오르는 코스피가 불편한 국민의힘을 이해 못 할 바는 아니지만 기껏 생각해 낸 것이 돈 풀기와 운 때문이라는 비난은 어깃장으로밖에 안 보인다.국민의힘에서 "실물경제는 고환율, 내수 침체의 냉혹한 현실에 허우적대고 있다"는 등 주식 활황과 실물경제의 괴리를 우려하는 목소리도 나왔지만 묻혔다. 흠집 내기 결론에 끼워 맞추다 보니 적절한 비판조차 묻혀버린 느낌이다.