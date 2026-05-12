이순열 예비후보

지난 9일 뉴스피치 물음표 인터뷰를 끝내고 이순열 예비후보가 환하게 웃고 있다.이순열 더불어민주당 예비후보가 세종시의회 역사상 유례없는 '지역구 3선 시의원'이라는 고지를 향해 새로운 도전에 나선다. 특히 이번 선거는 선거구 획정 변경에 따라 기존 이 후보의 도담·어진 선거구를 벗어나 도담동 전역을 아우르는 새로운 선거구에서 유권자들의 심판을 받는다는 점에서 그 의미가 남다르다.2020년 보궐선거를 통해 시의회에 첫 입성한 뒤 제4대 전반기 의장을 역임하며 안정적인 의정 운영을 이끌었던 그는, 이제 단순한 지역구 의원을 넘어 세종시의 미래 100년을 설계하는 중진 정치인으로서의 행보를 본격화하고 있다. 지난 9일, '뉴스피치 물음표'가 그를 만났다.이순열 예비후보의 내면에는 뿌리 깊은 '반골 기질'이 자리하고 있다. 경북 김천의 보수적인 집안에서, 아들이 귀한 가정의 막내딸로 자라며 겪은 차별과 소외감은 훗날 그가 사회적 불합리에 목소리를 높이는 밑거름이 됐다. 인정받기 위해 공부에 매진했던 시간과 대학 시절 법대 여학생회 총무로서 보여준 거침없는 행동력은 그의 야성을 보여주는 단면이다.결혼 후에는 가부장적인 환경 속에서 한때 평범한 여성의 삶을 살기도 했지만, 그는 안주하지 않았다. 아내나 엄마라는 틀에 머무르지 않고 독립된 사회 구성원으로 바로 서겠다는 결심은 가정 안에서도 치열한 변화를 이끌어냈다. 공직에 있었던 남편 또한 이 후보의 뜻에 공감하며 여성부로 근무지를 옮기고 성평등 교육을 받는 등, 진정한 평등을 향한 여정에 함께했다. 이러한 경험은 이 후보가 공적 영역으로 나아가는 단단한 기초가 됐다.이 후보의 정치적 소양은 현장에서부터 닦였다. 2014년 세종 이주와 함께 시작된 시민운동은 그에게 정치를 바라보는 눈을 뜨게 했다. 세월호 참사 당시 조치원역 분향소를 지키며 거리 서명운동을 펼친 그는, 그 과정에서 시민사회의 역할을 절감했다. 이후 아파트 작은도서관 관장을 맡아 마을공동체 회복에 힘쓰며 '생활정치'의 근육을 키워갔다.이렇게 다져진 현장의 감각은 제도권 정치로 자연스럽게 연결됐다. 이 후보가 본격적으로 정치에 발을 들인 결정적 계기는 2016년 총선 당시 이해찬 후보 캠프에 자원봉사자로 합류하면서부터다. 6선 국회의원이자 국무총리를 지낸 '정치 거목' 이해찬의 곁에서 그는 정치가 어떻게 세상을 바꾸고 시민의 삶을 조직하는지를 직접 목격했다. 큰 정치를 경험한 그는 그해 8월 민주당에 입당하며 본격적인 정치인의 길을 걷기 시작했다.