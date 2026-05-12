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충남도교육감 선거를 앞두고 지난 11일 오전 김영춘(왼쪽)·한상경 예비후보(오른쪽)가 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고, 여론조사 결과에 따라 김영춘 후보로 단일화하기로 합의했다고 밝혔다.충남도교육감 선거를 앞두고 지난 11일 오전 김영춘·한상경 예비후보가 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고, 여론조사 결과에 따라 김영춘 후보로 단일화하기로 합의했다고 공식 발표했다. 양측은 지난 8~9일 도민 1000명을 대상으로 실시한 무작위 여론조사를 통해 '합리적 진보·민주 후보 단일화'를 이뤘다고 주장했다.이날 김영춘 후보는 "도민의 뜻을 받들어 충남교육의 대전환을 이루겠다"며 교육기본수당 등 5대 비전을 중심으로 본선 체제 전환을 선언했다.하지만 또 다른 진보 진영 주자인 이병도 예비후보가 즉각 반발하고 나서면서 '반쪽짜리 단일화' 논란이 일고 있다. '충남 민주·진보교육감 추진위원회' 단일 후보로 선출된 이 예비후보는 이날 긴급 성명을 통해 "소가 웃을 일"이라며 강도 높게 비판했다. 앞서 '충남 민주·진보교육감 추진위원회' 는 이 예비후보를 충남 민주·진보교육감 단일후보로 추대한 바 있다.