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5월 기후예측시스템(GloSea6) 해수면 온도 편차최근 서구 언론에선 미국 컬럼비아대학교 제임스 한센 교수가 올해 여름 극한 기후를 우려한 게 화제가 되었다. 그는 1988년 미국 상원 청문회에 출석하여 당시에 기승을 부린 극한 기후의 원인이 대기 중 온실가스 증가에 있다고 증언함으로써, 인류의 기후변화 대응에 큰 물길을 내어주었던 인물이다.이에 앞서 전 세계의 유력한 기후 연구 기관들은 올해 지구 온도가 몹시 높겠지만 역대 2번째 정도일 것으로 전망했다. 반면 한센은 기존의 기후모델로 보면 안 된다고 한다. 그는 기존 모델은 대기 중 온실가스 농도 증가가 유발하는 지구 온도 상승효과(기후 민감도라고 함)를 실제보다 둔감하게 전망한다고 지적했다.한센 교수가 한 주장을 요약해 본다. 대기 중 온실가스 농도는 해가 갈수록 빨라지고 있고, 그에 따른 지구 평균 온도 상승도 수치 모델의 전망보다 훨씬 가팔라진다는 말이다. 그런데 지구 평균 온도가 높아지면 통계의 특성에 따라서 극한 고온의 강도와 출현 일수도 함께 증가하게 된다. 이는 폭염 피해의 급격한 증가를 의미한다. 정리하면 평균 온도가 올라가면서 국지적으로 극한 폭우와 극한 가뭄 출현 가능성이 덩달아서 높아진다는 얘기다.지난 4월 27일 일본기상협회는 "장마 종료 후에 더위 상황 급변? 엘니뇨 현상에 더하여 또 하나의 해양열 환경 변동"이라는 보도문을 홈페이지에 게재했다. 이 제목의 부제로 "장마 종료 후에 더위가 갑자기 심각해질 위험성, 가을까지 늦더위가 길게 이어질 가능성, 열대 해양 상황에서 읽는 올해의 경향"을 달았다. 이 문제를 살펴보자.먼저 적도 북태평양의 상황이다. 지난 겨울부터 라니냐 현상에 가까웠던 해수 온도 분포가 사라지고, 동부 해상의 수온이 빠르게 상승하고 있다. (엘니뇨로 전환) 아직은 전망이 불확실하지만, 높게 전망하는 모델은 늦여름 정도에 강력한 슈퍼 엘니뇨 단계로 발달하는 것을 예상하고 있다. 이 지적은 세계기상기구도 동의하고 있다.다음으로 인도양의 해수 온도 변화 경향 전망이다. 현재 인도양의 해수면 온도는 평상시 수준 또는 약간 낮은 상태이다. 이런 해엔 장마 전선의 북상이 빨라지는 경향이 있다. 그리고 장마가 일찍 끝날수록 그해 여름은 폭염이 될 가능성이 높아진다. 장마의 종료가 곧 본격적인 여름의 시작에 해당한다.현재 인도양의 해수 온도 분포는 '양의 인도양 다이폴 상태(서인도양 해수면 온도는 높고 동인도양은 낮아지는 현상)'로 발전할 가능성이 있다. 즉 평소와 다른 '동저서고(東低西高)의 온도차가 발생하는 것이다.적도 인도양의 해수 온도는 평상시엔 대기 대순환 바람의 특성으로 북태평양과 반대로 동쪽(인도네시아 부근)이 고온이고 서쪽(북아프리카 부근)이 저온이 된다. 그런데 올해 여름을 지나면서 평상시와 반대로 서쪽이 고온이 되고 동쪽이 저온이 되는 상황(양의 인도양 다이폴 상태)이 만들어질 가능성이 있다는 것이다.이럴 경우, 인도양 동쪽에서 하강 기류가 발달하고, 그 영향으로 중국 화남 지방 해상에서는 상승기류가 발달한다. 그 상승기류의 일부는 인도양이 아니라 위로 동아시아(한국, 일본 등)로 이동했다가 하강한다. 이 하강 기류가 동아시아에 지독한 폭염과 늦더위를 만들어 낸다. 남쪽의 더운 바람과 습기를 한국까지 배달하는 통로가 만들어지는 것이다.이런 현상이 탁월하였던 대표적인 해가 1994년이다. 김일성이 사망했던 1994년은 한반도 불볕더위의 해이기도 하다. 1994년은 2018, 2024년과 더불어 역대급 폭염의 해였고, 무엇보다도 늦더위가 대단했다. 인도양 다이폴 현상 자체도 1994년 동아시아 폭염의 원인을 찾는 과정에서 일본의 연구자가 발견하였다.