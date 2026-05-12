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남양주시의 산적한 문제들에 대한 해법을 듣기위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보를 지난 11일 만나 앞으로의 계획을 들어봤다.박정훈
수도권 동북부 최대 성장도시로 떠올랐지만, 동시에 구조적 한계를 안고 있는 도시 남양주. 왕숙신도시를 비롯한 대규모 개발이 진행되고 있지만, 서울 의존형 베드타운 구조와 낮은 재정자립도, 극심한 교통난은 여전히 현재진행형 과제로 꼽힌다.
특히 다산·별내·진접·오남 등 신도시 개발 속도에 비해 광역교통망과 생활 인프라 확충은 이를 따라가지 못하고 있는 상황이다. 여기에 원도심과 신도시 간 격차, 권역별 불균형 문제도 맞물리며 점차 심화되고 있다. 여기에 경기 침체와 소비 위축까지 겹치며 지역경제가 치명상을 입었다.
이에 남양주시의 산적한 문제들에 대한 해법을 듣기위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보를 지난 11일 만나 앞으로의 계획을 들어봤다.
"남양주는 거대한 변곡점에 서 있다"
"지금 남양주는 왕숙신도시라는 거대한 변곡점에 서 있습니다. 이 기회를 놓치면 남양주는 영원히 서울의 '베드타운'으로 남게 됩니다. 경제 실무를 아는 행정 전문가가 정치를 만나야 남양주의 10년 뒤가 바뀝니다."
최현덕 남양주시장 예비후보는 이날 남양주를 "거대한 변곡점에 선 상태"라고 진단했다. 그러면서 실무를 모르고 구호만을 외치는 정치로는 한계가 있다는 시각을 나타냈다. 그는 행정고시를 거쳐 중앙부처, 국제기구, 경기도 경제실장, 남양주 부시장 등을 지낸 경험을 앞세우며 "저는 일머리가 있는 사람이다. 정치는 말이 아니라 일"이라고 목소리를 높였다.
그가 남양주를 선택한 이유도 '행정의 마지막은 현장'이라는 점과 맞닿아 있다. 최 후보는 "남양주 부시장으로 일하면서 지역 구석구석을 다녔다"며 "제도와 법도 현장에서 제대로 집행되지 않으면 의미가 없다는 것을 느꼈다"고 말했다.
이어 "정책을 가장 속도감 있게 실행할 수 있는 자리가 기초자치단체장"이라며 "남양주에서 공직의 마지막을 보냈고, 지금도 2017년부터 주소를 옮긴 뒤 남양주를 떠난 적이 없다"고 자부했다.
최 후보의 핵심 공약 중 하나는 '왕숙신도시 개발이익 3조 원 환수'다. 이에 대해 그는 "제가 혼자 계산한 숫자가 아니다. 2021년 참여연대가 3기 신도시 개발이익을 분석하면서 왕숙신도시에서 약 3조 원의 개발이익이 발생할 수 있다고 발표했다"며 "그 이후 용적률 상향등으로 개발이익은 더 커질 가능성도 있다"고 설명했다.
이어 "최종 개발이익은 도시 조성이 끝난 뒤 정산돼야 하지만, 중요한 것은 그 이익이 LH나 민간에만 돌아가서는 안 된다는 점"이라며 "남양주 시민을 위해 전액 공공 환수해야 한다"고 강조했다.
그는 다산신도시 사례도 언급했다. 최 후보는 "남양주 부시장 시절 다산신도시에서 약 4500억 원의 개발이익을 환수한 경험이 있다"며 "정약용도서관, 도로, 복합커뮤니티센터 등 지역 기반시설에 그 돈이 쓰였다"고 말했다.
그러면서 "왕숙신도시 역시 남양주 땅에서 발생하는 이익인 만큼 남양주 재정을 살찌우는 데 써야 한다"며 "시장에 당선되면 LH·GH 중심의 지분 구조를 바꾸고, 알짜 상업용지 등은 남양주시가 직접 시행할 수 있도록 하겠다"고 목소리를 높였다.
"판교는 IT·게임... 왕숙은 AI·바이오·재생에너지로 가야"