▲ 오성환 당진시장 후보, 김기재 후보 ‘생태호수공원’ 공약 정면 비판 국민의힘 오성환 당진시장 후보가 민주당 김기재 후보의 ‘생태호수공원’ 공약을 향해 “법적으로 불가능할 뿐만 아니라 시민을 혼란스럽게 하는 행위”라고 비판했다. ⓒ 방관식