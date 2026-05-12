▲ 오성환 당진시장 후보, 김기재 후보 ‘생태호수공원’ 공약 정면 비판 국민의힘 오성환 당진시장 후보가 민주당 김기재 후보의 ‘생태호수공원’ 공약을 향해 “법적으로 불가능할 뿐만 아니라 시민을 혼란스럽게 하는 행위”라고 비판했다. ⓒ 방관식
국민의힘 오성환 당진시장 후보가 민주당 김기재 후보의 '생태호수공원' 공약을 향해 "법적으로 불가능할 뿐만 아니라 시민을 혼란스럽게 하는 행위"라고 비판했다.
오 후보는 12일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 최근 김기재 후보가 발표한 생태호수공원 대안에 대한 '팩트 요약' 자료를 공개하며 조목조목 반박했다.
김 후보의 공약 변경이 사실상의 사업 백지화라고 규정한 오 후보는 "선거를 앞둔 시점에서 호수공원 사업의 본질을 바꾸는 것은 매우 중대한 문제다. 김 후보가 제시한 생태호수공원 대안은 법적으로 실현 불가능하며, 이는 현재 추진 중인 호수공원을 하지 말자는 선언과 다름없다"고 강조했다.
이어 "현재 호수공원 예정부지는 근본적으로 생태호수공원을 조성할 수 없는 여건"이라며 " 생태호수공원 내에는 교육 시설 및 자연 탐방 시설만 들어설 수 있어, 당초 계획된 음악 분수대, 키즈카페, 상업시설 등 시민 편의시설 도입이 원천적으로 불가능하다"고 밝혔다.