중앙선거관리위원회

전남광주통합특별시 교육감 선거 후보자 4인. 왼쪽부터 강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장.6·3 지방선거와 함께 치러지는 전남광주통합특별시 초대 교육감 선거가 4파전으로 압축됐다.한국교원단체총연합회 부회장 출신 최대욱 예비후보가 중도 사퇴를 선언했기 때문이다.최대욱 예비후보는 12일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 "오는 14~15일 본 후보 등록에 참여하지 않기로 했다"며 "초대 통합교육감으로서 최적의 자격을 갖춘 김대중 예비후보를 지지한다"고 밝혔다.최 후보는 현직 전남교육감인 김 후보 지지 사유로 그의 중도적 성향과 인품을 꼽았다.그는 김 후보에 대해 "전남·광주 교육 통합을 앞장서 추진해온 인물로서 선거운동 또한 공정하게 펼쳐온 분"이라고 설명했다.그러면서 "남은 선거 기간 김대중 후보와 함께 교육 통합이라는 대의를 실현하겠다"고 했다.최 후보 사퇴에 따라 이번 교육감 선거 후보는 강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장으로 압축됐다.