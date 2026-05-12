▲
전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보, 박형준 국민의힘 부산시장 예비후보오마이뉴스
내부 제보를 받았다는 그는 "당시에 수사를 한 건 분양권이고, 미술품 납품 의혹은 해명만 있었을 뿐"이라며 "박 후보 부인의 갤러리는 왜 (계약 과정에서) 사라졌는지, 아들 회사에 찬스를 준 것인지 이를 해명해야 한다"라고 주장했다.
실제 2021년 보궐선거에서 엘시티 의혹과 민간인 불법 사찰 논란 등은 민주당이 펼친 주요한 공세 중 하나였다. 하지만 법적으로 대부분 무혐의 처분을 받거나 기소 사건 역시 최종 무죄가 확정됐다. 엘시티 보유 논란 또한 도덕성 논쟁에 그쳤다.
반면 엘시티 조형물 등 공공미술품 건은 추가 쟁점화 없이 지나갔다. 그때 박 후보는 특혜를 완전히 부인하며 되레 아들 회사가 대금을 받지 못한 피해자라고 반박했다. 그러나 이 사안은 시공 하자에 따른 미지급 성격을 동시에 갖고 있었다. 관련 재판에서 박 후보 아들 업체가 일부 승소했지만, 법원도 하자보수 비용 부분을 뺀 최종 미지급금·지연손해금 지급을 판결했기 때문이다.
결국 과거 해명과 다른 부분이 있고, 의구심이 더해졌으니 박 후보가 숨김없이 답하라는 게 시민주권네트워크의 주장이다. 하지만, 이를 확인한 박 후보 측은 재탕·삼탕식이라며 "명백히 사실이 아니"라는 입장을 내세웠다. 민주당 등이 5년 전 똑같이 흠집 내기 공세를 펼치고 있다는 것이다.
박 후보 선대위는 반박 입장문에서 "가족이 정치인이라는 이유만으로, 수억 원의 사기 피해를 당한 사람을 마치 특혜를 받은 것인냥 둔갑시킨 전형적인 흑색선전이자 허위사실 기반 후보 비방"이라고 지적했다. 그러면서 무혐의로 마무리된 전 후보의 통일교 의혹을 가져와 역공을 폈다. 박 후보 측은 "철 지난 사건보단, 공소권 없음으로 실체적 진실을 덮은 까르띠에 시계 의혹에 진실규명을 요구하는 게 시민단체의 역할"이라고 목청을 키웠다.
박 후보 측 관계자는 12일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "사실이 아닌 부분을 공개했고, 오히려 (갤러리가) 피해자인 부분인데도 무책임하게 비방하고 있다. 개인정보 유출도 심각히 우려된다. 잘못된 게 나가는 경우는 강력하게 조처할 것"이라고 말했다. 이 관계자는 특히 "오늘 하루 종일 전 후보 보좌진의 증거인멸 뉴스가 나올 텐데 이를 방어하는 차원으로 (민주당이 대응을) 선택하지 않았겠느냐"라며 상대의 의도부터 의심했다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)