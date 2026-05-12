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전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보, 박형준 국민의힘 부산시장 예비후보내부 제보를 받았다는 그는 "당시에 수사를 한 건 분양권이고, 미술품 납품 의혹은 해명만 있었을 뿐"이라며 "박 후보 부인의 갤러리는 왜 (계약 과정에서) 사라졌는지, 아들 회사에 찬스를 준 것인지 이를 해명해야 한다"라고 주장했다.실제 2021년 보궐선거에서 엘시티 의혹과 민간인 불법 사찰 논란 등은 민주당이 펼친 주요한 공세 중 하나였다. 하지만 법적으로 대부분 무혐의 처분을 받거나 기소 사건 역시 최종 무죄가 확정됐다. 엘시티 보유 논란 또한 도덕성 논쟁에 그쳤다.반면 엘시티 조형물 등 공공미술품 건은 추가 쟁점화 없이 지나갔다. 그때 박 후보는 특혜를 완전히 부인하며 되레 아들 회사가 대금을 받지 못한 피해자라고 반박했다. 그러나 이 사안은 시공 하자에 따른 미지급 성격을 동시에 갖고 있었다. 관련 재판에서 박 후보 아들 업체가 일부 승소했지만, 법원도 하자보수 비용 부분을 뺀 최종 미지급금·지연손해금 지급을 판결했기 때문이다.결국 과거 해명과 다른 부분이 있고, 의구심이 더해졌으니 박 후보가 숨김없이 답하라는 게 시민주권네트워크의 주장이다. 하지만, 이를 확인한 박 후보 측은 재탕·삼탕식이라며 "명백히 사실이 아니"라는 입장을 내세웠다. 민주당 등이 5년 전 똑같이 흠집 내기 공세를 펼치고 있다는 것이다.박 후보 선대위는 반박 입장문에서 "가족이 정치인이라는 이유만으로, 수억 원의 사기 피해를 당한 사람을 마치 특혜를 받은 것인냥 둔갑시킨 전형적인 흑색선전이자 허위사실 기반 후보 비방"이라고 지적했다. 그러면서 무혐의로 마무리된 전 후보의 통일교 의혹을 가져와 역공을 폈다. 박 후보 측은 "철 지난 사건보단, 공소권 없음으로 실체적 진실을 덮은 까르띠에 시계 의혹에 진실규명을 요구하는 게 시민단체의 역할"이라고 목청을 키웠다.박 후보 측 관계자는 12일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "사실이 아닌 부분을 공개했고, 오히려 (갤러리가) 피해자인 부분인데도 무책임하게 비방하고 있다. 개인정보 유출도 심각히 우려된다. 잘못된 게 나가는 경우는 강력하게 조처할 것"이라고 말했다. 이 관계자는 특히 "오늘 하루 종일 전 후보 보좌진의 증거인멸 뉴스가 나올 텐데 이를 방어하는 차원으로 (민주당이 대응을) 선택하지 않았겠느냐"라며 상대의 의도부터 의심했다.