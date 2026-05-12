의왕시

의왕시는 백운호수공원 내 약 1만 2000㎡ 공간에 기부채납 형식으로 총사업비 약 20억 원이 투입된 ‘의왕무민밸리’를 2023년 11월 개장했다. 개장식때 김성제 의왕시장은 기부채납한 개성토건 김양묵 대표에게 감사패를 전달했다.핵심 쟁점은 김 후보가 특정 업체의 이익을 위해 시장의 직권을 남용했는지 여부다.구체적으론 업체 자격 및 특혜 의혹이 제기된다. 사업을 총괄한 콘랩컴퍼니는 의왕시와 업무협약을 체결하고 사업을 추진하던 2022년 11월 당시, 정작 '무민' 캐릭터에 대한 저작권(라이선스)을 보유하지 않은 상태였다. 실제 라이선스 계약은 사업이 한참 진행된 2023년 7월에야 체결됐다. 권한도 없는 업체가 사업을 주도한 셈이다.시장의 직접 지시 정황도 드러났다. 김 후보는 2023년 4월 주간업무보고 등에서 일본의 무민랜드 사례를 직접 언급하며 여러 부서의 합동 벤치마킹과 캐릭터 활용을 구체적으로 지시했다.무민공원의 주요 시설물들이 사전 인허가 절차를 밟지 않은 채 불법으로 우선 설치됐다는 점도 의혹을 키우고 있다. 의왕시는 이를 '민간사업자의 업무 미숙'으로 해명했다. 하지만 시가 공원 개장을 서두르기 위해 의도적으로 절차를 눈감아주었거나 묵인했다는 지적이 나온다.이에 따라 의문은 왜 의왕시가 민간인인 전씨의 요청 직후 사업을 급속도로 추진했는가에 쏠리고 있다. 특정 업체를 위해 행정력을 동원한 것이 아니냐는 의구심이다. 김 후보가 전씨의 역할이나 콘랩컴퍼니와의 관계 등을 사전에 인지했는지 여부도 주요 쟁점이다.당초 의왕시의회는 지난해 말 행정사무조사를 통해 진상을 규명하려 했으나, 김 후보가 재의요구서를 제출하면서 조사가 무산됐다.김 후보를 특검에 고발한 박현호 의왕시의원은 "의왕시의회에서 '행정사무조사특별위원회'를 통해 진상을 규명할 예정이었으나, 지난해 11월 김 시장이 재의요구서를 제출하면서 시의회 차원의 조사가 어렵게 됐다"라며 "이에 따라 특검에 직접 고발했고, 현재 경찰청 특별수사본부가 수사를 진행 중"이라고 말했다.김 후보는 이러한 의혹을 전면 부인하고 있다. 그는 관련 언론 보도에 대한 공식 입장문을 통해 "무민공원 조성 사업은 '공개된 절차'와 '검증'을 통해 이뤄졌으며 유착이나 특혜, 형사적 불법과는 전혀 무관한 사업"이라고 밝혔다. 이어 "의왕시 예산이 전혀 투입되지 않았고, 민간사업자의 기부채납으로 조성돼 의왕시민들이 혜택을 보고 있는 사업"이라고 강조했다. 또한 "일부 정치인이 문제를 제기하고 이를 정치적으로 이용하려고 하는 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 덧붙였다.한편, 최근 의왕시 백운밸리 도시개발사업 관련 임직원과 민간 사업자 등 9명이 부당수익을 챙겨 횡령 및 배임 혐의로 검찰에 송치됐다. 김 후보는 고의성이 없다는 이유로 불송치 처분을 받았다.