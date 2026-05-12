오마이TV 이병한의 상황실

경기 안산갑 국회의원 재선거에 출마하는 김남국 더불어민주당 예비후보는 11일 오마이TV '이병한의 상황실' 인터뷰에서 자신의 공천을 문제삼은 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "윤어게인 공천으로 극우 성향을 드러내고 있다"고 일갈했다.김남국 더불어민주당 안산갑 국회의원 예비후보가 자신의 공천을 문제삼은 장동혁 국민의힘 대표야말로 "내란을 철저하게 반성하지 못했다"며 "극우적 성향을 (윤어게인 세력 공천을 통해) 그대로 후보자에게 투영한 것 아닌가"라고 11일 응수했다.김 후보는 이날 오마이TV '이병한의 상황실' 인터뷰에서 최근 장 대표가 윤어게인 공천 논란에 관한 외신 질문에 "송영길, 김남국은 괜찮나"라고 답변한 것을 두고 ""라고 반박했다. 그는 "제 코인 논란 등을 얘기하는 것으로 보인다"면서도 "가상자산이 당시만해도 재산신고 대상이 아니었고 재산신고를 잘못한 경우는 징계(대상)에 불과한 것을 (검찰이) 억지로 기소했다가 이미 다 무죄 판결 받았다"고 설명했다. '코인을 대선자금에 썼다'는 의혹 제기도 모두 사실무근으로 드러났다고도 덧붙였다.김 후보는 오히려 ""라며 "내란이란 건 절대 용납될 수 없고 심판되어야 될 과오인데 그런 부분을 철저하게 반성하지 못하는"라고 했다. 이어 경쟁상대인 김석훈 국민의힘 예비후보가 '고성국TV'에 출연해 12.3 내란을 정당화한 것 또한 "어떻게 보면 이런 발언을 하고, 그런 유튜브에 출연해야지 공천을 받을 수 있던 것 아닌가. 상당히 안타깝다"고 비판했다.김 후보는 11일 주광덕 국민의힘 남양주시장 예비후보가 장 대표의 2선 후퇴 불발시 후보 등록을 포기하겠다며 기자회견을 연 일도 ""이라고 평가했다. 그는 "지금 서울, 수도권뿐만 아니라 전국의 그러한 민심을 반영했을 것"이라면서도 ""고도 봤다.김 후보는 다만 민주당도 겸손함을 잃지 않도록 노력하겠다고 했다. 그가 출마한 안산갑은 양문석 전 의원의 유죄 판결 확정으로 다시 선거를 치르게 된 곳이다. 김 후보는 "아무래도 제가 같은 당 후보자라서 그걸(양문석 전 의원 문제) 지적하는 시민보다는 '더 잘해줬으면 좋겠다'는 분들을 만난다"면서도 "그 말씀을 하지 않는다고 그런 여론이 없는 것 아니지 않나. 겸손하게 귀담아서 우리 민주당이 더 신중하고, 마지막 순간까지 많은 국민들의 마음을 담아낼 수 있도록 노력할 생각"이라고 말했다.한편 김 후보는 같은 당 김용남 후보와 조국 조국혁신당 후보가 경기 평택을에서 맞붙은 상황과 관련해 "두분 다 개인적으로 아주 가까운 인연이 있는 사이라서 굉장히 난처한 상황"이라고 고백했다. 그럼에도 "선거라는 것은 시민에 대한 공적 책임을 누가 더 잘할 수 있을 것이냐는 부분에 대한 설득"이라며 "저는"고 덧붙였다. 김 후보는 2019년 '조국 사태' 당시 조국 후보를 강력하게 지지하며 검찰개혁의 필요성을 주장했다.https://www.youtube.com/live/gQs2VY3Jt7I