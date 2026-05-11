민주당대전시당

더불어민주당 대전광역시당은 11일 오후 대전 선샤인호텔에서 '제9회 전국동시지방선거 선거대책위원회 확대간부회의 및 출범식'을 열고, 6·3 지방선거 승리를 다짐했다.민주당 대전시당 6·3 지방선거 출마자 일동은 결의문을 통해 "지금 대한민국과 대전은 중대한 역사적 갈림길에 서 있다"며 "오만과 무능으로 점철된 낡은 권력을 연장할 것인가, 아니면 새로운 시대의 문을 열 것인가, 그 운명의 승부처가 바로 다가오는 6·3 지방선거"라고 밝혔다.이들은 "12·3 비상계엄 내란의 어둠이 민주주의의 빛을 삼키려 했던 참담한 순간, 국민은 위대했다"며 "깨어 있는 시민들은 헌정질서를 흔든 세력에 맞서 민주주의를 지켜냈고, 마침내 빛의 혁명으로 자랑스러운 이재명 정부를 탄생시켰다"고 주장했다.그러면서 "하지만 빛의 혁명은 아직 완성되지 않았다"며 "중앙 권력은 교체됐지만, 내란에 침묵하고 동조했던 세력은 반성 없이 여전히 지방권력을 쥐고 있다"고 밝혔다.민주당 대전시당은 이번 선거를 "단순히 행정가를 뽑는 선거가 아니라, 민주주의를 지켜낸 국민의 힘으로 시민의 삶을 바꾸는 유능한 지방정부를 세우는 선거"라고 규정했다.이어 지난 4년 대전시정에 대해 "오직 권력의 해바라기를 자처하며 내란을 옹호하고 대전을 망가뜨린 '리틀 윤석열' 이장우 시장과 국민의힘이 있었다"며 "불통과 독단은 시정의 원칙이 됐고, 행정은 시민의 삶을 돌보기보다 치적 쌓기와 보여주기식 사업에 매달렸다"고 비판했다.또 "그 결과 시장의 골목은 얼어붙었고, 청년들은 기회를 잃고 대전을 떠났다"며 "소통이 단절된 불통 시정 아래, 시민의 삶을 돌보아야 할 행정은 방향을 잃고 끝없이 표류했다"고 주장했다.이들은 "이제 낡고 무능한 지방권력을 단호히 멈춰 세워야 한다"며 "내란 옹호 세력과 민주주의를 역행하는 세력에 맞서 대전의 심장을 다시 뛰게 하고, 시민의 고통에 즉각 응답하는 '일 잘하는 지방정부'를 세우겠다"고 결의했다.아울러 "더불어민주당은 오직 실력과 성과로 시민의 삶을 바꾸는 책임정치를 증명하겠다"며 "시민의 목소리가 행정의 기준이 되는 투명한 지방정부를 만들고, 일자리와 주거, 복지, 안전 등 민생의 문제를 끝까지 해결하겠다"고 밝혔다.끝으로 민주당 대전시당 출마자들은 "대전은 충청의 심장이자 대한민국 민심의 바로미터"라며 "대전의 승리가 곧 민주주의의 승리이며, 충청의 승리가 대한민국 정상화의 출발점"이라고 강조했다.이들은 결의문에서 ▲내란 세력을 단호히 심판하고 헌정 질서를 수호할 것 ▲불통과 무능을 끝내고 대전시정을 반드시 탈환할 것 ▲이재명 정부의 성공과 대전의 새로운 도약을 위해 끝까지 싸워 승리할 것 등을 다짐했다.