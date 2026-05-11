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더불어민주당 대전광역시당은 11일 오후 대전 선샤인호텔에서 '제9회 전국동시지방선거 선거대책위원회 확대간부회의 및 출범식'을 열고, 6·3 지방선거 승리를 다짐했다.민주당대전시당
더불어민주당 대전광역시당이 6·3 지방선거 선거대책위원회를 출범시키고, 허태정 대전시장 후보를 중심으로 한 원팀 승리와 대전시정 탈환을 결의했다.
민주당 대전시당은 11일 오후 대전 선샤인호텔에서 '제9회 전국동시지방선거 선거대책위원회 확대간부회의 및 출범식'을 열고, 6·3 지방선거를 통해 "내란 세력을 단호히 심판하고, 시민의 삶에 응답하는 일 잘하는 지방정부를 세우겠다"고 밝혔다.
이날 출범식에는 총괄선대위원장인 박정현 대전시당위원장을 비롯해 염홍철·권선택 상임선대위원장, 장종태·박용갑·황정아·김용복 공동선대위원장, 송석찬·선병렬 상임고문 등이 참석했다.
또 허태정 대전시장 후보와 황인호 동구청장 후보, 김제선 중구청장 후보, 전문학 서구청장 후보, 정용래 유성구청장 후보, 김찬술 대덕구청장 후보, 시·구의원 후보들도 함께 자리해 지방선거 승리를 다짐했다.
박정현 총괄선대위원장은 "이번 선거의 핵심은 이재명 정부의 성공을 통해 국가를 정상화하고, 꺼져가는 대전의 성장 엔진을 다시 살리는 것"이라며 "허태정 후보와 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보 등 모든 후보들이 똘똘 뭉쳐 동반 승리하고, 대전의 정상화와 새로운 성장을 이루자"고 강조했다.
허태정 대전시장 후보는 "중앙에서는 윤석열에 대한 심판이 진행됐지만, 대전에는 여전히 윤석열과 함께했던 세력이 시정을 이끌고 있다"며 "6월 3일 지방선거에서 대전의 정치적 심판을 완성해야 한다"고 밝혔다.
이어 "이번 지방선거는 4년 전 패배를 되찾고, 대전에서 윤석열 세력과 내란 정당을 심판하는 선거"라며 "더불어민주당의 압도적 승리를 위해 모든 후보와 함께 끝까지 뛰겠다"고 말했다.
염홍철 상임선대위원장은 "2026년 6월 3일은 대전에서 내란 선동에 앞장서고 윤 어게인을 외치는 자가 심판받는 날이 될 것"이라며 "윤석열 대통령은 이미 파면과 구속, 재판 과정에서 심판받고 있다. 이제 한 사람만 남았다"고 목소리를 높였다.
권선택 상임선대위원장은 경선 이후 화합을 강조했다. 그는 "민주당은 치열한 경선 과정을 거치며 아직도 여운이 남아 있다"며 "국회의원을 중심으로 선거구별 화합하는 분위기를 만드는 것이 승부의 핵심"이라고 말했다. 이어 "절실함과 겸손으로 선거에 임한다면 후보에게 희망이 주어질 것"이라고 덧붙였다.
이날 선대위원장들은 시장 후보와 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보들이 하나로 뭉쳐 대전 전 지역 승리를 이끌어야 한다고 강조했다. 특히 절실함과 겸손, 경선 이후의 화합, 시민과의 소통을 승리의 핵심 조건으로 제시하며 "6월 3일은 민주당만의 승리를 넘어 시민이 승리하는 날이 되어야 한다"고 밝혔다.
출범식의 마지막은 후보들이 파란 운동화를 신고 골목을 누비는 퍼포먼스가 장식했다. 또한 최연소 후보인 황인경 유성구의원 후보와 정미선 대덕구의원 비례대표 후보가 나서 승리 결의문을 낭독했다.
"내란 옹호 세력 심판하고, 대전의 심장을 다시 뛰게 해야"