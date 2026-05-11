황인호

조국혁신당 윤종명 대전 동구청장 예비후보가 11일 더불어민주당 황인호 대전 동구청장 후보 지지를 선언했다.조국혁신당 윤종명 대전 동구청장 후보가 6·3 지방선거 출마를 접고 더불어민주당 황인호 대전 동구청장 후보 지지를 공식 선언했다.윤 후보는 11일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 "낡은 정치 구조를 깨겠다는 각오로 출마를 결심했지만, 깊은 고민 끝에 이번 선거에 출마하지 않기로 결정했다"며 황인호 후보 지지 의사를 밝혔다.조국혁신당 기초단체장 출마 후보가 이번 지방선거에서 더불어민주당 후보 지지를 공식 선언한 것은 전국에서 처음이라는 것이 황 후보 측의 설명이다.윤 후보는 지지 선언 배경에 대해 "동구는 오랜 기간 전통적 보수세가 강한 지역"이라며 "이러한 정치 지형 속에서 민주개혁진영이 분열된 채 경쟁하게 된다면 국민의힘 후보에게 어부지리 승리로 이어질 수 있다"고 말했다.이어 "저의 사퇴는 포기가 아니라 선택"이라며 "민주개혁진영의 승리를 만들어내기 위해 끝까지 현장을 뛰며 제가 할 수 있는 역할을 다하겠다"고 강조했다.윤 후보는 조국혁신당 대전시 지역위원장으로, 제8대 대전시의원을 지냈으며 지역 기업인으로서 정당 활동과 사회단체 활동을 이어온 동구지역 정치인이다.황인호 후보는 앞서 민주당 대전 동구청장 경선에서 경쟁했던 정유선·남진근·윤기식 예비후보의 지지를 이끌어낸 데 이어, 윤종명 후보의 공개 지지까지 확보하면서 본선에서 통합과 연대의 흐름을 강조하고 있다.황 후보는 "윤종명 후보의 결단에 깊이 감사드린다"며 "동구 발전이라는 큰 목표 아래 뜻을 함께하는 모든 세력과 힘을 합쳐 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.이어 "윤 후보와 공동 유세 등을 통해 협력 체계를 구축하고, 민주개혁진영의 힘을 하나로 모아 동구의 변화를 만들어가겠다"고 말했다.