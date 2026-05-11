허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보 정책본부가 11일 '무장애 도시 대전' 공약을 발표했다.허태정 더불어민주당 대전시장 후보 캠프가 장애인의 이동권과 돌봄 지원을 강화하는 '무장애 도시 조성 사업'을 추진하겠다고 밝혔다.허태정 캠프 정책본부는 11일 저상버스 확대, 공공시설 이동 동선 개선, 장애인 편의시설 확충 등을 골자로 한 장애인 정책 공약을 발표하고, "대전을 장애인이 안전하게 이동하고 돌봄 걱정 없이 살아가며 지역사회 안에서 자립할 수 있는 도시로 만들겠다"고 밝혔다.정책본부는 이번 공약이 단순한 복지 지원을 넘어 장애인의 삶 전반을 지원하는 '돌봄·이동·자립 통합지원 체계'를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다고 설명했다.우선 허 후보 캠프는 중증장애인 활동지원 서비스를 확대해 야간·주말·공휴일 돌봄 공백을 줄이겠다고 밝혔다. 특히 연간 60시간의 추가 지원을 통해 중증장애인 가족의 돌봄 부담을 덜고, 장애인의 사회참여와 자립 기반을 넓히겠다는 계획이다.정책본부는 "현재 대전에는 장애인복지시설 183개소가 운영되고 있고 공공어린이재활병원도 운영 중이지만, 중증장애인 활동지원은 야간·주말·공휴일 돌봄 수요에 비해 공급이 부족한 상황"이라며 "장애인의 이동권 보장과 공공시설 접근성 개선도 적극 추진하겠다"고 밝혔다.이를 위해 공공어린이재활병원의 안정적 운영을 지속 지원하고, 저상버스 확대와 공공시설 내 이동 동선 개선, 장애인 편의시설 확충 등 생활 전반의 접근성을 높이는 사업도 함께 추진할 예정이다.정책본부는 민선8기 정책이 공공어린이재활병원 운영과 일부 대체인력 확대 등 기본적 지원 수준에 머물렀다면, 이번 공약은 활동지원 시간 확대와 이동권 개선, 자립지원 강화까지 포함한 다차원적 접근이라는 점에서 차별성이 있다고 강조했다.사업은 국비와 시비, 구비를 연계해 2027년부터 2030년까지 단계적으로 추진할 계획이다.허태정 캠프 정책본부는 "장애인의 삶은 특정 시간에만 지원받는 복지가 아니라 일상 전체를 함께 책임지는 사회적 시스템이 필요하다"며 "장애인이 지역사회 안에서 안정적으로 살아갈 수 있도록 돌봄과 이동, 자립 지원을 통합적으로 강화하겠다"고 밝혔다.한편 허태정 후보는 이날 '전국 장애인위원회 대전지역 간담회'에 참석해 장애인 당사자 및 관계자들의 의견을 듣고, 이어 '대전지역 장애인 인권활동가 205인 지지선언' 행사에도 함께할 예정이다.