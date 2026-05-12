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부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 9일 오후 부산 북구 구포시장 인근에서 출마 기자회견을 열고 있다.부산광역시 북구갑 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 예비후보의 '공직선거법 위반' 논란이 불거졌다. 공식 선거운동 기간에 돌입하지 않았는데도, 출마 기자회견에서 확성기를 사용해 공약을 설명하면서 자신의 선거 승리 필요성을 반복해서 강조한 탓이다.해당 사진과 영상이 온라인 커뮤니티를 중심으로 번지면서, 공직선거법이 금지하고 있는 '사전 선거운동' 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이미 국민신문고와 선거관리위원회에 신고도 접수됐다. 시민단체 '촛불행동'은 고발까지 예고했다.당초 '위반 소지가 없다'고 판단했던 선거관리위원회는 검토에 들어갔다. 부산북구선거관리위원회는 문제가 된 한동훈 후보의 지난 9일 기자회견과 10일 개소식 현장을 모두 참관했으며, 한 후보의 마이크 사용 및 발언 내용을 실시간으로 모니터링했던 것으로 전해졌다. 부산시선거관리위원회는 신고가 들어온 만큼, 위반 여부에 대해 정식으로 검토해 보겠다는 입장이다.전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거의 공식 선거운동 기간은 오는 21일부터 6월 2일까지이다. 공식 선거운동 기간 이전에는 규정이 더욱 엄격해 예비후보자를 포함해 '선거운동을 할 수 있는 사람'은 '말로 하는 선거운동'을 위해 '휴대용 확성장치'를 사용할 수 없다.하지만 마이크를 잡는 장면이 나왔다고 해서 무조건 공직선거법 위반이 되는 것은 아니다. 후보자는 공식 선거운동 기간이 아닌 때엔 장소와 성격, 그리고 확성장치의 종류와 수량 등 정해진 기준에 따라서만 마이크 유세가 가능하다. 핵심은 '선거운동이냐, 아니냐'이다. 마이크를 잡고 한 발언이 '선거운동'에 해당하지 않는다면 문제가 없다.예를 들어, 공직선거법은 선거에 관한 단순한 의견 개진, 입후보와 선거운동을 위한 준비 행위, 통상적인 정당활동 등은 선거운동으로 보지 않는다. 출마를 위한 기자회견 자체는 바로 이 '준비 행위' 등에 속한다. 한동훈 후보의 지난 9일 출마선언은 '기자회견'의 형식을 취했기 때문에, 실질적인 기자회견으로 볼 수 있는지 아닌지가 판단 기준이 될 것으로 보인다.형식을 가장한 채 실제로 '선거운동'을 한 것이라면 선거법 위반 소지가 있다. 기자회견이라고 하더라도 한 후보가 본인을 '찍어달라'라거나, 상대 후보를 '떨어뜨려야 한다'는 취지의 발언을 했다면 선거운동으로 해석될 수 있다.한 후보의 출마 기자회견이 선거법을 위반했다고 주장하는 쪽에서는 그가 당시 자신의 지역 공약을 제시하면서 본인의 승리 필요성을 반복적으로 강조했다는 점을 그 근거로 들고 있다.실제 한 후보는 더불어민주당이 추진한 '조작기소 특검' 등을 언급하면서 "제가 바로 이번 선거에서 승리해 국회에 들어가서 그 폭주를 막아내겠다", "그 각오로 국회 들어가서 무너진 균형추를 바로 이곳 북구갑에서 바로 세우겠다"라고 강조했다.또 보수 재건의 필요성을 언급하면서는 "보수 재건의 길, 여기서 제가 승리하는 것이다. 반드시 승리하겠다"라고 밝혔다.한 후보는 또 공연과 전시, 스포츠 행사가 가능한 복합아레나 건립, 돌봄과 교육이 통합된 에듀타운 조성, 가변도로 입체도로망 구축, 어르신 노후 보장을 위한 기초연금 개선 등을 약속하면서 "부산 북구를 건강과 여가, 디지털서비스가 결합된 스마트 공간"으로 만들겠다고 공언했다. 그러면서 "지난 20년간 이걸 못했다. 지금은 과거와는 차원이 다른 퀀텀점프가 필요할 때"라며 "저만이 할 수 있다"라고 강조했다.한 후보는 끝으로 "북구를 부산의 1순위 대한민국의 1순위로 만들겠다"라며 "6월 3일 제가 승리하면 우리 북구의 미래가, 보수의 미래가, 대한민국의 미래가 승리한다"라고 강조했다.한 후보가 10일 선거사무소 개소식에서 마이크를 잡고 발언한 것도 논란이다. 실내 집회 역시 기본적으로 금지되기 때문이다. 선거운동을 목적으로 집회를 개최하여 마이크를 사용하는 것은 '선거법상 금지된 집회'에 해당할 수 있다. 다만, 관례적인 의정활동 보고회나 이미 개최된 모임에서의 단순 인사말 등은 사안별로 별도의 판단 기준이 적용된다.선거사무소 개소식도 여기에 해당한다. 정당 관계자·가족·친지·평소 친교가 있는 인사 등을 초청하는 행위, 국회의원·정당 대표 등이 현장에 참석하는 게 가능하다. 의례적인 인사말이나 덕담도 허용 범위에 속한다.한동훈 후보의 10일 개소식도 이런 기준에 준해서 판단될 것으로 보인다. 한 후보가 마이크를 잡을 수는 있다. 잡고 어떤 이야기를 했는지를 따져 봐야 한다. 선관위에서 현장 모니터링을 하는 이유이다. 참고로 이날 박민식 국민의힘 후보는 개소식에서 마이크를 잡았고, 하정우 민주당 후보는 잡지 않았다.