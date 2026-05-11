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조성명 강남구청장.강남구청
출마 여부를 놓고 고심하던 조성명 강남구청장이 무소속 출마 관련 기자회견을 전격 취소하면서 이것이 불출마를 염두에 둔 행동이 아니냐는 의견이 분분해지고 있다.
조 구청장은 11일 오전 다시 정리할 내용이 있어 일단 이날 진행하려던 기자회견은 취소한다고 밝혔다.
조 구청장은 지난 10일 11일 오후 3시 30분 구청에서 무소속 출마를 선언하는 기자회견을 한다고 밝혔지만 11일 오전 기자회견을 전격 취소했다.
구청 관계자는 "무소속 출마로 결정한 후에 아마도 많은 분들로부터 출마하면 안 된다는 이야기를 듣고 부담감을 느낀 것 같다"라면서 "무소속 출마가 쉽지 않다고 판단하면 불출마 쪽으로 선회할 수 있다고도 본다"라고 말했다.
조 구청장의 갈팡질팡 행보에 출마 여부를 떠나 이를 비판하는 여론이 감지되고 있다.
한 주민은 "구청장이 정말 자신이 지난 4년간의 평가를 받고 싶다면 당당히 나와 평가를 받으면 될 것을 누구 말을 듣고 출마 여부를 결정한다는 자체가 주민을 생각하지 않는다"라면서 "그냥 불출마하는 것이 강남구를 위한 행보이다"라고 비난했다.
또 다른 주민은 "지금 국민의힘 공천 과정을 보면 이해하기 어려워 답답한 상황에서 일부 현역 구의원들까지 무소속 출마를 선언해 어수선한데 구청장까지 갈팡질팡하는 모습은 국민의힘을 더 어렵게 한다는 사실을 인지했으면 좋겠다"라고 부정적인 의견을 피력했다.
조 구청장의 이번 기자회견 취소가 불출마로 가기 위한 행보인지가 관심을 끌고 있는 가운데 과연 조 구청장이 어떤 선택을 할지 주목을 끈다.
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