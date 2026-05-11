강남구청

조성명 강남구청장.출마 여부를 놓고 고심하던 조성명 강남구청장이 무소속 출마 관련 기자회견을 전격 취소하면서 이것이 불출마를 염두에 둔 행동이 아니냐는 의견이 분분해지고 있다.조 구청장은 11일 오전 다시 정리할 내용이 있어 일단 이날 진행하려던 기자회견은 취소한다고 밝혔다.조 구청장은 지난 10일 11일 오후 3시 30분 구청에서 무소속 출마를 선언하는 기자회견을 한다고 밝혔지만 11일 오전 기자회견을 전격 취소했다.구청 관계자는 "무소속 출마로 결정한 후에 아마도 많은 분들로부터 출마하면 안 된다는 이야기를 듣고 부담감을 느낀 것 같다"라면서 "무소속 출마가 쉽지 않다고 판단하면 불출마 쪽으로 선회할 수 있다고도 본다"라고 말했다.조 구청장의 갈팡질팡 행보에 출마 여부를 떠나 이를 비판하는 여론이 감지되고 있다.한 주민은 "구청장이 정말 자신이 지난 4년간의 평가를 받고 싶다면 당당히 나와 평가를 받으면 될 것을 누구 말을 듣고 출마 여부를 결정한다는 자체가 주민을 생각하지 않는다"라면서 "그냥 불출마하는 것이 강남구를 위한 행보이다"라고 비난했다.또 다른 주민은 "지금 국민의힘 공천 과정을 보면 이해하기 어려워 답답한 상황에서 일부 현역 구의원들까지 무소속 출마를 선언해 어수선한데 구청장까지 갈팡질팡하는 모습은 국민의힘을 더 어렵게 한다는 사실을 인지했으면 좋겠다"라고 부정적인 의견을 피력했다.조 구청장의 이번 기자회견 취소가 불출마로 가기 위한 행보인지가 관심을 끌고 있는 가운데 과연 조 구청장이 어떤 선택을 할지 주목을 끈다.