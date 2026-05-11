김보성

개혁신당 정이한(오른쪽) 부산시장 후보가 11일 지역 방송사 선거토론회 참여 배제를 비판하며 나흘째 단식농성 중인 가운데, 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 현장을 찾아 대화를 나누고 있다.