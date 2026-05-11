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대전촛불행동은 지난 9일 성광진 대전시교육감 예비후보 지지를 선언하고, 정책협약을 맺었다.성광진
대전촛불행동도 성 후보와 정책협약을 체결하고 공식 지지를 밝혔다. 협약에는 민주주의와 인권, 공동체 가치에 기반한 민주시민교육 강화, 방과후학교 및 늘봄학교 운영의 공공성과 투명성 강화, 학교 안팎 교육 프로그램의 신뢰성 제고를 위해 상호 협력한다는 내용이 담겼다.
대전촛불행동은 "아이들이 건강한 시민으로 성장할 수 있도록 교육의 공공성과 민주적 가치가 더욱 중요해지고 있다"며 "현장을 이해하고 시민과 함께 대전교육의 변화를 만들어갈 후보가 필요하다"고 밝혔다.
성 예비후보는 "교수·연구자 여러분의 지지와 시민사회의 뜻깊은 연대에 깊이 감사드린다"며 "교육은 현장을 이해하고 시민과 함께 책임 있게 실천하는 일이라는 점을 다시 확인했다"고 말했다.
이어 "아이 한 명 한 명의 성장과 미래를 위해 현장에서 답을 찾는 교육감, 시민과 함께 대전교육의 변화를 만들어가는 교육감이 되겠다"고 밝혔다.
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