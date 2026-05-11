성광진

대전촛불행동은 지난 9일 성광진 대전시교육감 예비후보 지지를 선언하고, 정책협약을 맺었다.대전촛불행동도 성 후보와 정책협약을 체결하고 공식 지지를 밝혔다. 협약에는 민주주의와 인권, 공동체 가치에 기반한 민주시민교육 강화, 방과후학교 및 늘봄학교 운영의 공공성과 투명성 강화, 학교 안팎 교육 프로그램의 신뢰성 제고를 위해 상호 협력한다는 내용이 담겼다.대전촛불행동은 "아이들이 건강한 시민으로 성장할 수 있도록 교육의 공공성과 민주적 가치가 더욱 중요해지고 있다"며 "현장을 이해하고 시민과 함께 대전교육의 변화를 만들어갈 후보가 필요하다"고 밝혔다.성 예비후보는 "교수·연구자 여러분의 지지와 시민사회의 뜻깊은 연대에 깊이 감사드린다"며 "교육은 현장을 이해하고 시민과 함께 책임 있게 실천하는 일이라는 점을 다시 확인했다"고 말했다.이어 "아이 한 명 한 명의 성장과 미래를 위해 현장에서 답을 찾는 교육감, 시민과 함께 대전교육의 변화를 만들어가는 교육감이 되겠다"고 밝혔다.