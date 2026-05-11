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유승광 더불어민주당 서천군수 후보와 도·군의원 예비후보들은 11일 오전 서천군청에서 기자회견을 열고 서천군 공무원의 선거개입 의혹에 대해 비판했다.일각에서는 '관권 선거'라는 주장도 나온다. 해당 소식이 전해지자, 유승광 더불어민주당 서천군수 후보와 도·군의원 예비후보들은 11일 오전 서천군청에서 기자회견을 열고 "관건 선거가 우려된다"라며 "관권선거는 민주주의의 근간인 선거의 공정성과 공무원의 정치적 중립성을 심각하게 훼손하는 행위"라고 주장했다.관련해 당사지인 서천군 공무원 A씨는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(정책협약) 관련 내용을 전달한 것뿐이다. 우리 부서에서 비정규직 노조를 관리하고 있다"라며 "(김기웅 캠프에서 비정규직 노조 정책관련 협의에 대한) 문의를 해왔다. 그래서 노조에 물어보겠다고 했다. 중간자로 (내용을) 전달만 한 것뿐이다"라고 주장했다.하지만 '(김기웅 후보) 캠프가 직접 노조와 연결해야 하는 것 아닌가'라는 취지의 질문에 A씨는 "캠프에서 직접 (연결)하는 게 맞다"라며 "간과한 부분이다. 문의가 와서 전달한 것이다"라고 거듭 주장했다.서천군 선거관리위원회도 이날 서천군 비정규직 노조 관계자를 불러 조사를 진행한 것으로 파악됐다. 관련해 유재영 서천군 부군수는 이날 기자와 한 통화에서 "선거관리위원회에서 조사를 하고 있다. 선관위 조치가 나오면 그에 따라 (군 차원에서) 추가적인 조치를 할 계획"이라고 입장을 밝혔다.한편, 김기웅 국민의힘 서천군수 후보의 입장을 듣기 위해 전화와 문자로 연락을 취했지만 연락이 닿지 않았다.