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이완섭 서산시장 후보, 낙선운동 선언한 시민단체를 고발한 A씨(사진, 왼쪽부터)SNS 갈무리, 이완섭 후보 캠프
민주당 서산태안지역위원회가 국민의힘 이완섭 서산시장 후보에게 '고발 사주 의혹'을 즉각 해명하라고 촉구했다. 이완섭 후보는 민주당 측의 "네거티브나 흠집내기"라는 입장이다.
지난 6일, 서산 시민단체 등은 국민의힘 이완섭 시장 후보와 이정수 시의원 후보를 두고 '불통·독선·계엄 내란 찬동' 등을 이유로 낙선운동을 선언했다(관련 기사 : 서산 시민단체 '계엄 내란 찬동, 불통, 독선 후보' 낙선 운동
)
이에 대해 같은 날 이완섭 후보 측은 보도자료를 통해 한 지지자가 낙선운동을 선언한 시민단체 관계자들을 공직선거법 위반으로 검찰에 고발했다고 밝혔다.
그러면서 '이완섭 서산시장 후보 지지자가 대전지방검찰청 서산지청에 고발장을 접수하고 있다'는 설명과 함께 사진을 배포했다.
이런 가운데, 민주당 서산태안지역위원회(서태안위)는 10일 논평을 통해 "언론보도에 따르면 해당 고발인은 과거 더불어민주당 맹정호 후보를 선거법 위반 혐의로 고발했던 인물과 동일인으로 알려졌다"고 밝혔다.
뿐만 아니라, A씨는 국민의힘 이완섭 시장 재임 시절 서산시 발주 사업 110여 건을 수의계약으로 수주한 업체 대표라는 의혹도 제기되고 있다(관련 기사 : '낙선운동' 고발한 이완섭 후보 캠프... 고발인이 시 수의계약 업체 대표
)
이번 고발도 이완섭 후보 측의 '사주'가 있었던 게 아니냐는 것이 민주당 서태안위의 주장이다.
민주당 서태안위는 논평에서 "(국민의힘) 이완섭 서산시장 후보는 '고발 사주' 의혹에 답하라"면서 "수의계약 싹쓸이에 대한 '보은 고발'인가, 아니면 비판적 시민들을 입틀막 하는 '고발 사주'냐"라고 목소리 높였다.
서태안위는 상대 후보를 고발했던 A 씨 수의계약과 그 과정에 부당한 개입은 없었는지 등에 대해서 재차 의혹을 제기했다.
특히, 시민단체 고발에 대해 '시민에 대한 겁박'으로 규정하고 "비판 시민을 고발로 대응하는 것이 이완섭식 행정인가"라면서 "불편한 의혹들에 국민의힘 이완섭 시장 후보는 즉각 답할 것"을 다시 한번 강력히 촉구했다.
민주당의 해명 촉구에 이 후보 측은 11일 기자와의 전화에서 "민주당 (서산태안지역위) 논평은 네거티브나 흠집내기용으로 생각된다"면서 "(우리는) 정책이나 서산의 미래 발전을 위한 계획 세우기도 바쁘다"며 "(관련 내용에 대해) 캠프에서 일일이 대응하지 않기로 했다"고 설명했다.
그러면서 "(보도자료를 나중에 확인해 보니 오해의 소지가 있지만) 고발 당사자가 (시민단체 고발 내용을) 보도자료로 내줄 것을 부탁해 캠프에서 언론에 발송한 것일뿐"이라며 고발 사주 의혹에 선을 그었다.
이런 가운데, 낙선운동을 선언한 시민단체는 이 후보 지지자의 고발에 대해 "독선과 불통으로 이완섭 후보는 서산시장 자격이 없다는 것을 실증으로 보여준 고발"이라면서 "이것이 바로 독단을 비판하는 시민들의 입을 이완섭 시장이 어떻게 틀어 막아왔는지에 대한 명백한 증거"라며 목소리를 높였다.
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