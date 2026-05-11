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부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 무소속 한동훈 후보가 10일 오후 부산 북구에서 열린 선거사무소 개소식에서 북구 주민들을 소개하고 있다.두 후보는 전날(10일) 치러진 개소식의 콘셉트를 두고서도 충돌했다. 박민식 후보 캠프에 당 지도부부터 중진까지 대거 참석해 '세 과시'에 나선 반면, 한동훈 후보 측은 현역 국회의원 없이 '주민 중심' 개소식을 표방했다.박민식 후보는 "도와주신 덕분에 대성황이었다"라며, 날짜와 시간이 겹친 것은 "공교롭게 그렇게 된 것"이라고 설명했다. 한 후보 측에서 개소식 일정을 먼저 잡았는데, 박 후보 측이 견제를 위해 일시를 맞춘 것 아니냐는 의혹에 대해서는 "모르겠다"라며 웃어 보였다.그러면서 부산 지역 국민의힘 국회의원 17명 중 9명만 개소식에 참석한 데 대해 "제가 워낙 시간이 촉박하기 때문에 의원들에게 일일이 전화를 다 할 수는 없다"라며 "또 어떤 분은 전화를 저한테 주셨다. 오래된 긴급한 스케줄이 있어서 도저히 못 바꾼다고"라고 전했다. "어떤 의원은 세 번이나 전화를 주셨더라"라며, 불참한 의원들의 의중도 본인에게 쏠려 있다는 뉘앙스를 강조했다.반면 한 후보는 라디오 인터뷰에서 "그렇게 중앙에서 힘깨나 쓰는 사람들 위주로 개소식을 하는 것을 부산 북갑의 시민들께서 어떻게 보실지"라며 "저처럼 철저하게 부산 북갑의 평범한 시민들로부터 영향력 있는 분들까지 총망라해서 한 분 한 분 소개하고 의견 듣고 하는 것이 훨씬 더 좋아 보이지 않겠느냐?"라고 직격했다.그는 "박완수 (경상남도)지사도 그 시간에 아마 개소식 했던 거 같은데, 거기가 아니라 여기로 몰려오셨더라"라며 "민주당을 꺾으려 몰려온 것 같지는 않다. 저를 막으려고 그러신 것 같다"라고도 지적했다. "결국은 이 선거를 중앙의 어떤 정치공학으로 보는 것"이라는 비판이었다.한 후보는 박 후보의 개소식에 대해 "중앙에 있는 장동혁 당권파들은 쭉 같이 와서 이렇게 무력시위를 하는 것"이라며 "어제 그 개소식으로 분명해졌다. 박민식을 찍는 것은 장동혁을 찍는 것이다"라고 목소리를 높였다. "박민식을 찍으면 장동혁의 당권이 연장되고, 보수 재건이 불가능해진다"라며 박민식 후보를 "장동혁의 대리인"이라고 깎아내렸다.한 후보는 박민식 후보가 지역구를 바꾼 데 대해서도 날을 세웠다. 박 후보는 부산 북·강서구 갑 지역구에서 총 네 번 출마해 두 번 당선된 바 있다. 하지만 2022년, 경기 성남시 분당갑 지역구 출마를 선언하는가 하면, 이후 2024년 1월에는 서울특별시 영등포구을 지역구 출마를 준비하다가 중도에 하차한 바 있다. 대신 같은 해 3월, 서울 강서구 을에 전략공천됐다. 당시 당의 지휘봉은 한동훈 비상대책위원장이 잡고 있었다.한 후보는 "지난 20년간의 시대, 이 부산 북갑이 다른 부산의 지역에 비해서 기대만큼 발전하지 못했다"라며 "그런데 그 북갑이 발전하지 못했던 시기를 담당하고 이미 그걸로 검증받았던 박민식 후보가 다시 돌아와서 '기회가 됐으니까 다시 한번 와볼게' 그런다"라고 꼬집었다.특히 "그분은 떠날 때 침을 뱉고 떠난 분이라고들 많이 말씀하신다"라며 "북갑에서 전재수(민주당 부산시장 후보)한테 이기지 못할 것 같으니까 북갑에 침 뱉고 떠난 분이라는 점"을 반복해 강조했다.그러자 박 후보는 경기분당갑 출마 도전과 서울 출마를 나누어서 해명했다. 그는 "공천 과정은 아시다시피 정말 많은 비하인드 스토리가 있다"라며 "한동훈 당시 비대위원장도 들어 있고 또 당 지도부 인사들이 다 개입이 돼 있을 거 아닌가? 그런데 여태까지는 그런 말을 안 하다가 제가 이번에 선거에 나오게 되니까 갑자기 그런 말이 나온 것"이라고 반발했다."한동훈 후보 측의 측근들이 '박민식이 철새다' 하는데 팩트체크를 정말 정확하게 할 건 해야 되지 않겠느냐?"라며 "100% 당의 선당후사 명령으로 간 것"이라는 해명이었다. "언론에서도 '장관 출신이 선당후사한다'고 해서, 그때 손가락질한 사람 아무도 없었다"라고도 목소리를 높였다. 김민석 국무총리와의 맞대결이 성사될 뻔하기도 했었고, 원희룡 전 국토교통부 장관 역시 장관 출신으로 인천광역시 계양구을에 나섰던 점을 강조한 것이다.다만 "제가 잘못한 건 있다"라며 "제가 분당에 출마하려고 했다. 그 부분은 구차한 변명하지 않는다"라고 인정했다. "구에서 박민식을 국회의원 두 번 당선시켜 주시고, 보훈부 장관도 시켜주시고, 박민식을 키워주신 곳 아닌가"라며 "우리 북구 주민들께서는 서운함을 많이 가졌을 것이다, 그런 부분에 대해서는 제가 부산 사나이로서 구차한 변명 없이 깨끗하게 백배사죄하한다"라고 고개를 숙인 것이다.