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"당 대표는 2선 후퇴해 달라."

국민의힘 주광덕 남양주시장 예비후보가 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대한민국의 미래와 보수 대통합을 통한 지방선거 승리를 위해 사즉생의 결단을 내려주십시오."라며 장동혁 대표의 2선 후퇴를 촉구하고 있다.국민의힘 주광덕 남양주시장 예비후보가 11일 기자회견을 열고 장동혁 당 대표를 향해 공개적으로 2선 후퇴를 요구했다. 주 예비후보는 이날 지방선거를 앞둔 상황에서 현역 기초단체장 후보가 당 지도부를 정면 비판하며 후보 등록 포기 가능성까지 언급했다.주 예비후보는 이날 발표한 입장문에서 "오늘 저 주광덕은 국민의힘 남양주시장 후보라는 이름을 잠시 내려놓는다"며 "오직 우리 당의 존망과 나라의 앞날을 걱정하는 한 명의 당원으로서 이 자리에 섰다"고 밝혔다.그는 현재 국민의힘 상황에 대해 "민주당의 정치 공세에 당당하게 맞서 싸우기도 어려운 참혹한 현실"이라고 진단했다. 이어 "매일 시민들을 만나며 듣는 민심은 차갑기만 하다"며 "당 대표와 지도부를 향한 원망, 선거를 앞두고도 통합보다 분열을 반복하는 당에 대한 질타가 이어지고 있다"고 말했다.특히 최근 장동혁 대표의 외신 기자단 간담회 발언을 거론하며 지도부 책임론을 직접 제기했다. 주 후보는 "계엄 관련 질문에 대한 당 대표의 답변 태도 역시 후보자들의 가슴을 까맣게 태우고 있다"고 주장했다. 앞서 장동혁 대표는 지난 8일 외신기자간담회 자리에서 '계엄을 해결하는 유일한 방법이 탄핵은 아니다'라는 취지의 발언을 해 논란이 됐다.이날 기자회견의 핵심은 장 대표를 향한 공개 요구였다. 주 후보는 조선시대 중봉 조헌의 '지부상소'를 언급하며 "대표님, 2선 후퇴해주십시오"라고 말했다. 이어 "보수진영 통합과 외연 확대를 주도할 인사를 중심으로 '대통합 선대위'를 출범시켜 달라"며 "후보들에게 희망적인 전환점을 만들어주는 사즉생의 결단을 내려달라"고 요구했다.그러면서 "결코 당을 흔들거나 지도부를 비난하기 위한 내부총질이 아니다"라며 "권력 폭주로 헌정질서가 흔들리는 위기를 막기 위한 충정"이라고 강조했다.주 후보는 자신의 요구가 받아들여지지 않을 경우 후보 등록을 하지 않겠다고도 밝혔다. 그는 "저는 오늘 이 자리에서 정치적 생명을 걸고 말씀드린다"며 "이 절실한 요구가 받아들여지지 않는다면 이번 선거에서 후보 등록을 하지 않겠다"고 말했다.이어 "불타는 배에서 혼자 살겠다고 뛰어내리는 것이 아니다"라며 "배가 불타고 있으니 제발 불을 꺼달라고 비상벨을 누르는 심정"이라고 말했다.주 후보는 기자회견 말미에서 "남양주시민께 약속드린 '상상더이상 남양주'를 완성하고 싶다"며 "각 지역에서 뛰고 있는 후보들이 끝까지 고군분투할 수 있도록 지도부가 결단해 달라"고 호소했다.