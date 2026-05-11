뉴스피치 김이연심 기자

지난 7일, 뉴스피치 물음표가 만난 국민의힘 최원석 세종시의원 예비후보4년 전, 세종시 신도심에서 '최초의 보수 정당 시의원'이라는 기록을 세웠던 국민의힘 최원석 세종시의원 예비후보가 "도담동을 다시 빛나게 하겠다"는 목표를 내걸고 재선 고지에 나섰다. 현역 의원으로서 거둔 성과를 바탕으로 쇠퇴해가는 지역구의 성장 엔진을 다시 점화하겠다는 각오다. 지난 7일, '뉴스피치 물음표'가 도담동의 미래 비전을 정비 중인 그를 만났다.최원석 후보의 이력은 다소 독특하다. 대학에서 전자공학을 전공했으나 졸업 후 자신의 꿈을 쫓아 자동차 정비 현장과 전기 관련 업종에 뛰어들었고, 이후 자영업으로 요식업 프랜차이즈를 운영하며 경영인으로서의 역량을 쌓았다. 한때 중국 진출까지 검토할 만큼 유망했던 그의 사업 가도를 가로막은 것은 예상치 못한 코로나19 팬데믹이었다.하지만 위기는 곧 새로운 소명이 되었다. 팬데믹 당시 사업 현장에서 뼈저리게 체감한 상권 침체와 공실 문제는 그를 정치의 길로 이끈 결정적 계기가 됐다. 그는 "단순히 장사가 안 되는 문제를 넘어 도시 구조 자체에 결함이 있다는 사실을 깨달았다"며, "현장의 고통을 누구보다 잘 아는 사람이 현실적인 목소리를 내야 한다는 책임감이 정치 참여로 이어졌다"고 당시를 회상했다.그가 생각하는 정치인의 본질은 명확하다. "정당이 지향하는 가치를 자신의 위치에서 묵묵히 실천해 시민의 삶을 실질적으로 나아지게 하는 것"이다. 특히 신도심 최초의 보수 의원이라는 수식어는 그에게 자부심이자 무거운 부채이기도 했다. 그는 "지난 4년 동안 '주민의 선택을 후회하게 만들지 않겠다'는 다짐을 단 하루도 잊은 적이 없다"며 "제가 의정 활동을 소홀히 하는 것은 개인의 실패를 넘어 변화를 기대한 주민들에 대한 실망이자, 후배 정치인들의 길을 막는 일이라 생각했다"고 말했다.제4대 의회에서 국제정원도시박람회 예산 삭감 문제로 여야가 첨예한 갈등을 빚었던 당시, 결혼을 앞둔 최 후보의 삭발 감행은 큰 인상을 남겼다. 최 후보는 당시를 "논리보다는 진영 간 힘의 논리가 작용했던 아쉬운 시간"이라고 회상하면서도, "우리 시의회가 젊은 의회인 만큼, 갈등을 해결해가는 과정 자체가 세종시의 역사가 되고 협치의 밑거름이 될 것"이라고 밝혔다. 실제로 그는 의회 내에서 정파를 떠나 소통할 줄 아는 '협치형 의원'으로 평가받는다.