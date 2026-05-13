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정찬 작가의 소설 <그들이 있었던 곳> 표지.말하는나무
- 광주민주화운동이 발생한 지 46주년이다. 50년 가까운 세월이 흘렀지만, 광주 이야기를 하면 늘 마음이 무겁다. 왜 그럴까?
"일상생활에서 역사로 감각되는 사건이 있다. 뭔가 역사의 방향을 결정하는 데 큰 에너지로 작용하는 사건. 흔히 말하는 결정적 사건이다. 5.18은 소수의 정치군인들이 권력에 대한 사적 욕망을 이루기 위해 국민을 보호해야 할 군을 동원해 주권자인 국민을 학살한 사건이다. 한국전쟁 이후 가장 비극적인 사건이다. 무거워질 수밖에 없다."
- 작가가 생각하는 5.18 정신은 무엇인가?
"광주 시민에 대한 공수 특전단의 폭력은 인륜을 무너뜨리는 행위였다. 그에 대한 원초적 분노가 사람을 모이게 했다. 모여서 토론하면서 자신들에게 가해진 폭력이 민주주의에 대한 폭력이라는 점을 깨닫게 됐다. 인륜의 무너짐에 대한 분노와 민주주의를 지키겠다는 의지가 연결됐다. 시위대가 휩쓸고 다닌 사나흘 동안 범법 행위가 전혀 없었다. 놀라운 시민정신이었다. 이런 것들이 광주 정신이다."
12.12 군사반란으로 권력을 잡은 전두환의 신군부는 1980년 5월 17일 자정, 비상계엄을 전국으로 확대했다. <그들이 있었던 곳>은 계엄군이 진주한 1980년 5월 18일부터 도청이 함락된 5월 27일까지 열흘간 광주에서 벌어진 끔찍한 일을 날짜와 시간순으로 기록한 작품이다. 짧게 끊어가는 단문형 서술은 속도감과 긴장감을 높인다. 카메라로 찍은 듯한 정밀한 묘사는 현장성을 부각한다.
1983년 등단한 작가는 장편 <광야>, 중편 <슬픔의 노래> <완전한 영혼> 등의 작품을 통해 광주의 아픔을 기억하고 치유하는 작업을 해왔다. <그들이 있었던 곳>은 24년 전 나온 <광야>를 새롭게 고쳐 쓴 작품이다. 대부분 실제로 있었던 사건을 그대로 다뤘다. 다만 인물의 경우 사실과 허구가 섞여 있다.
-자료 수집과 취재를 많이 했다는 느낌이 든다. 구성과 집필 과정을 설명한다면?
"광주를 실제로 겪은 분들이 남긴 기록이 가장 큰 밑거름이었다. 그 기록을 꼼꼼히 들여다보면서 그들이 겪은 역사적 실존적 공포와 생명 훼손에 대한 두려움, 내면의 감정 등을 독자들이 간접적으로 체험할 수 있게 최대한 감정이입을 하면서 썼다."
- 광주를 다룬 기존 작품과 어떤 점이 다른가?
"5.18이 어떤 사건인지는 다 안다. 하지만 왜 5.18 비극이 일어났는지, 어떻게 전개돼 어떤 식으로 끝났는지를 구체적으로 아는 사람은 많지 않은 듯싶다. 이를테면 계엄군이 일시적으로 물러나고 '해방광주'라는 공동체가 생긴 후 그 속에서 벌어진 갈등 말이다. 광주 항쟁의 전 과정을 총체적으로 알기 쉽게 설명하는 소설이 필요하다고 생각했다. 12.3 비상계엄이 5.18을 떠올리게 한 후, 광주 시민이 어떤 고통과 폭력을 겪으면서 5.18 정신을 형성했는지를 제대로 알리고 싶었다."
시위대 총기 무장 유도
-책에서 계엄군이 시위대의 총기 무장을 유도하려고 일부러 발포했다는 의혹을 제기했는데.
"의혹이 아니라 가능성 높은 합리적인 견해다. 당시 광주에는 무기가 없었다. 당국에서 시민 무장을 막으려 모든 무기고를 비웠기 때문이다. 무기를 구하려면 시 바깥으로 나가야 했다. 시민군은 차량조를 편성해 무기 반입을 시도했다. 그런데 이전까지 광주를 드나드는 차량을 통제하던 계엄군이 이를 막지 않았다. 무기를 실은 차량이 들어올 때도 구경만 하고 아무런 조치를 하지 않았다.
왜 그랬을까? 12.12 군사반란을 일으킨 세력은 운 좋게 군부를 장악했지만, 소수인 데다 미국의 신뢰를 얻지 못해 불안하고 위태로웠다. 그런 상황에서 광주에서 큰 시위가 벌어지자, 초기에 강력하게 진압하려다 실패했다. 시민 분노가 폭발하면서 시위 규모가 점점 커졌다. 도청이 시민들에게 포위되자 계엄군은 물러날 수밖에 없었다. 빨리 진압해야 했는데 무기도 없는 시민 수만 명을 상대로 군사작전을 할 수는 없었다. 그런데 시민들이 총기로 무장하면 진압할 명분이 생긴다. 어차피 무기 수량은 한정됐기에 소수만 무장할 수밖에 없었다."
-일반 시민과 총기로 무장한 사람들을 분리한다는 작전인가?
"이른바 강경 저항 세력을 시민들로부터 분리해 적극적으로 진압할 명분을 갖춘 셈이다. 당시 광주 시내에 떠돌던 간첩 출현설, 북한군 내통설 등이 다 그것과 관련됐다."
시민군의 분열과 대립