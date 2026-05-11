한국일보

5월 11일 한국일보 1면 기사.민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거 최대 격전지로 떠오른 영남 표심 잡기에 사활을 걸고 있다. 민주당의 낙승이 점쳐졌던 지역의 구도가 최근 급변했기 때문이다.장동혁은 10일 부산 북갑 보선 박민식 후보 선거사무소 개소식과 대구 달성군 보선 이진숙 후보 행사에 잇따라 참석했고, 11일에는 울산시당 공천자대회를 챙길 예정이다.정청래도 9일 부산과 울산을 찾아 전재수 부산시장 후보와 전태진 울산 남갑 보선 후보를 지원했다. 경향신문에 따르면, 정청래는 지난달 1일부터 이달 10일까지 국회 밖 현장 최고위원회의 13차례 가운데 부·울·경에서 세 차례를 열었다. 두 달간 부·울·경 방문 횟수만 다섯 차례에 달한다.한 달 전만 해도 영남 광역단체장 5곳(대구·경북· 부산·울산·경남)중 민주당이 경북지사를 제외한 4곳에서 낙승할 수 있다는 전망이 많았지만, 최근 대구·부산·경남에서 양당 후보의 지지율 격차가 좁혀지고 있다는 여론조사 결과가 잇따라 나왔다. '조작기소 특검법' 논란이 불거지고 보수층 결집이 가시화되면서 이 지역의 분위기가 바뀌었다는 게 대체적인 분석이다. 여당 지도부는 "영남에서 이기지 못하면 지는 선거"라며 '지방선거 전 특검법 처리' 방침을 재고해 달라는 임미애 경북도당위원장의 요구를 수용했다.한국일보는 "영남에서 과반(3곳)을 확보하지 못한다면 다른 11곳을 모두 이긴다 하더라도 민주당이 지선 승리를 선언하기 어렵다는 평가가 지배적이다", "장동혁은 패색이 짙었던 영남에서 경북지사 외 두 곳을 더 사수하면 당권을 지킬 명분이 생긴다"고 썼다.정청래는 10일 하정우 부산 북갑 후보 선거사무소 개소식에 참석하지 않았다. 당에서는 민형배 전남광주 통합시장 후보 선거사무소 개소식 등 기존 일정 때문이라고 설명했지만, 하정우 지원 방문 과정에서 불거진 '오빠' 논란 재점화를 우려했다는 해석도 나온다.8월 전당대회에서 당대표에 재도전하려는 정청래에게는 '영남권 성적표'가 그만큼 중요해졌다.이재명 대통령이 과거 자신에 대한 검찰 기소, 흉기 공격, 언론 보도를 '3대 살해 위협'으로 규정한 소셜미디어 글을 올린 뒤 사법리스크 논란이 재점화됐다. 8일 국민권익위원회가 2024년 1월 피습 당시 헬기 이송 특혜 논란에 정승윤 전 부위원장 겸 사무처장의 부당 개입이 있었다고 발표한 게 계기가 됐다.이 대통령은 9일 엑스(X)에 "검찰의 조작기소를 통한 사법 살인, 테러범을 동원한 흉기 살인, 조작 언론을 동원한 명예살인, 이 위중한 3대 살해 위협으로부터 국민 곧 하늘이 저를 살려 주셨으니 제 목숨은 이제 온전히 국민의 것"이라고 밝혔다. 이 대통령을 공격한 범인은 살인미수·공직선거법 위반 혐의로 2025년 2월 13일 대법원에서 징역 15년이 확정됐다.그러나 법원의 판단이 끝난 살인미수 사건과 재판이 진행 중인 사건들을 뭉뚱그려 '3대 살해 위협'으로 명명한 것에 대해서는 전문가들 사이에서도 이견이 분분하다.김만흠 전 국회 입법조사처장은 한국일보에 "역대 대통령은 자신과 가족의 문제도 '성역 없이', '법대로' 수사하라고 했지 결정 방향을 암시조차 하지 않았다"며 "공직자는 자신의 이해관계와 관련된 공적 개입을 피하는 것이 상식이며 그것이 이해충돌방지법의 핵심 취지"라고 말했다.이준한 인천대 정치외교학과 교수는 "판결이나 수사에 개입하면 물론 권한 남용이지만, 현재로선 과거 억울함이 정부기관에 의해 조금씩 진상이 밝혀지는 것에 대해 소회를 밝히는 정도이기 때문에 권한 남용으로 보긴 어렵다"면서도 "오해를 부를 수 있는 글이다"라고 평가했다.반면, 최창렬 용인대 특임 교수는 "국무회의나 소셜미디어에서 나타나듯 격식을 차리지 않고 가감 없이 소회를 밝히는 것이 이 대통령 스타일로, 이를 권한 남용으로 보는 것은 논리의 비약"이라고 했다.이 대통령 수사 문제가 지선 이슈로 다시 부각되는 것에도 평가가 엇갈린다.유승찬 스토리닷 대표는 경향신문에 "유권자들은 대체로 현재 이 대통령이 국정 운영을 잘하고 있다고 평가하는데, 굳이 잊혀가던 대통령의 사법 리스크를 환기시키는 것은 민주당 입장에서 바람직하지 않을 수 있다"고 말했다.이재묵 한국외대 교수는 "윤석열 정부의 검찰을 어떻게 보느냐에 따라 유권자들이 이 사안을 진영 논리에 따라 정치적으로 해석할 가능성이 크다"며 "지선에 미치는 효과가 크지 않을 수도 있다"고 밝혔다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 역점 사업인 광화문광장 '감사의 정원'이 12일 준공식을 열고 시민에게 공개된다.'감사의 정원' 추진 과정은 순탄치 않았다. 올해 2월 국토교통부가 도시계획시설 변경·고시 절차를 이행하지 않았다며 공사 중지 사전 명령을 내렸다. 서울시는 즉각 절차를 보완해 공사를 재개했지만, 당초 4월이던 준공일이 5월로 밀렸다. 6·25전쟁 참전국들에 요청한 석재 기증도 7개국(그리스·네덜란드·독일 등)만 완료됐고, 12개국은 기증을 거부했다.지선을 24일 앞둔 시점의 준공이어서 서울시장 쟁점이 되는 것은 불가피해졌다. 정원오 민주당 서울시장 후보 캠프 소속 고민정, 박주민 의원 등은 7일부터 광화문광장에서 릴레이 1인 시위를 이어가고 있다. 정원오 캠프는 7일 기자회견에서 "특혜 의혹, 혈세 낭비, 절차 무시, 민주주의 훼손이 복합적으로 얽힌 졸속행정"이라며 "준공을 강행할 것이 아니라 사업 전반에 대한 철저한 감사가 우선돼야 한다"고 강조했다. 정원오는 당선 시 철거 또는 용산 전쟁기념관으로의 이전을 검토하겠다는 입장이다.오세훈은 12일 준공식에 참석해 정면 대응에 나선다. 오세훈은 "국가 상징 공간인 광화문광장에 관련 조형물을 설치하는 것은 당연히 필요하다"며 "자유민주주의를 지키려고 했던 분들을 극우라고 하는 분들은 크게 반성해야 한다"고 밝혔다. 오세훈 캠프 관계자는 "선거가 다가오니 악의적으로 꼬투리를 잡는 것"이라고도 했다.시민 반응은 엇갈렸다. 10일 광장을 찾은 엄아무개 씨(60)는 "정권이 바뀌면 철거될 지도 모르는 사업인데, 광장에서 얼마나 지속될 수 있을지 의문이다. 혈세를 200억원이나 투입해야 하나"라고 비판했다. 반면 하와이 교포 백병주(79)는 "평소 참전 용사들을 존경했는데 공공장소에 6· 25를 기억할 만한 조형물이 있어 의미가 남다르다. 참전국 국민들이 한국을 방문했을 때 큰 감동과 자부심을 느낄 것"이라고 했다.챗GPT 개발사 오픈AI가 이용자의 자해·자살 위험이 감지될 경우 사전에 지정된 지인에게 알림을 보내는 '신뢰 연락처' 기능을 7일(현지시각) 공식 출시했다. 한국에서는 만 19세 이상 이용자가 대상이다.최근 잇따른 소송 제기가 새 기능 도입의 배경으로 작용했다. 미국에서는 챗GPT가 이용자의 자살을 유발했다는 소송이 여러 건 진행 중이다. 오픈AI는 지난해 8월 청소년 이용자의 위험이 감지될 경우 부모에게 경고 알림을 보내는 기능을 도입했는데, 신뢰 연락처 기능은 이를 성인까지 확대한 것이다.기능 작동 방식은 단계적이다. 이용자가 설정에서 신뢰 연락처로 성인 1명을 지정하면, 상대방은 1주일 내에 수락해야 기능이 활성화된다. 이후 자동화 시스템이 자해 등 위험을 감지하면 챗GPT가 이용자에게 먼저 '연락처에 알림이 갈 수 있다'고 안내한다. 이어 1시간 이내 완료를 목표로 전문 교육을 받은 인력이 검토하고, 위험으로 판단되면 이메일·문자·앱 알림으로 신뢰 연락처에 통보된다.다만 알림에는 이용자의 세부 채팅 내용은 포함되지 않고, 민감한 대화를 이끌어가는 데 도움이 되는 전문가 지침 안내만 담긴다. 이용자와 지정된 상대방 모두 언제든 연락처를 삭제하거나 변경할 수 있고, 기업·교육·기관 계정에는 적용되지 않는다.오픈AI는 " '신뢰 연락처'는 사람들이 어려운 순간에 도움을 받을 수 있도록 AI를 설계하려는 더 큰 노력의 일부"라며 전문 치료나 위기 대응 서비스를 대체하는 기능은 아니라는 점을 분명히 했다.7일(현지시각) 치러진 영국 지방선거에서 강경 우파 정당 영국 개혁당이 기록적인 대승을 거두며 100년 가까이 이어온 영국 양당 체제에 균열이 생겼다. 최종 집계 결과, 개혁당은 잉글랜드 지방의회 선거에서만 기존 2석에서 1451석을 추가 확보해 1453석을 차지하며 지방의회 14곳을 장악했다.집권 노동당은 기존 대비 1496석이 줄어든 1068석에 그쳐 참패했다. 개혁당은 잉글랜드 북부의 전통적인 노동당 텃밭 '레드 월' 지역을 휩쓸었다. 선덜랜드에서는 기존 49석 중 5석만 사수했고, 맨체스터 일대에서도 17석 중 16석을 개혁당에 내줬다. 보수당도 563석을 잃으며 801석만 건졌다. 스코틀랜드·웨일스 의회 선거에서도 개혁당이 각각 2당 지위를 차지했다. 특히 웨일스에서는 노동당이 1999년 자치의회 출범 후 27년 만에 처음으로 제1당 지위를 상실했다.영국 스카이뉴스 집계 기준 전국 환산 득표율에서 개혁당은 27%로 1위를 기록했고, 보수당 20%, 노동당 15% 순이었다. 개혁당 대표 나이절 패라지는 "영국 정치의 역사적 변화가 시작됐다, 더 이상 좌파도 우파도 없다"고 선언하며 총리직 도전 의사를 시사했다.그러나 이번 선거 결과가 중앙정부 리더십의 변화를 의미하는 것은 아니다. 키어 스타머 영국 총리는 "선거 참패의 책임을 통감한다"면서도 사퇴를 거부했다. 가디언에 따르면 노동당 내에서 에드 밀리밴드 에너지장관을 새 대표로 추대하려는 움직임이 일고 있으며, 앤절라 레이너 전 부총리도 엑스(X)에 "지금 하는 것이 통하지 않는다, 변해야 한다, 이번이 마지막 기회일 수 있다"고 올렸다.▲ 경향신문 = "나무호 폭발은 미상 비행체 2기 타격 탓"▲ 국민일보 = 나무호 공격당했다… 비행체 2기 연쇄 타격▲ 동아일보 = "HMM 나무호, 비행체 2기 외부타격에 폭발"▲ 서울신문 = 비행체가 1분 새 '쾅쾅' 나무호 7m 찢겨나갔다▲ 세계일보 = 정부 "나무호 화재, 외부 공격이 원인" 결론▲ 조선일보 = 비행 드론 2기가 나무호 선미 때렸다▲ 중앙일보 = "나무호 폭발 원인은 외부 타격"▲ 한겨레 = "나무호, 미확인 비행체 2기가 타격"▲ 한국일보 = "나무호, 비행체 두대에 공격당했다"