박하은 선거캠프

- 강릉에서 본 시민들의 '변혁 의지'란?

- 그렇더라도 선거에 나서는 건 큰 결심이었을 듯한데.

- 시장과 시·도의원 후보들을 통틀어 강릉시 최연소 후보다. 26세라는 상당히 젊은 나이로 선거에 임하고 있는데, 이 점에 부담감은 없는지.

- 핵심 공약은?

- 현실성이 있는 공약인가. 재원 마련은 어떻게 할 생각인가.

박하은 진보당 강릉시의원 후보가 양 손을 흔들며 거리 인사를 드리고 있다.진보정치의 험지, 청년정치의 불모지라 불리는 강원도 강릉에 출사표를 던진 청년이 있다. 오는 6·3 지방선거에 강릉시 다선거구(교1동·홍제동·중앙동) 시의원으로 출마한 진보당 박하은(26) 예비후보다.1999년생, 만 26세의 나이로 출마를 결심한 박 후보는 "모두가 '이제는 강릉도 변해야 한다'고 말하지만 사실 변화라는 건 누가 대신 만들어주지 않는다"며 "제가 그 변화를 만들어내기 위해 앞장서겠다"고 결의를 밝혔다.그가 도전장을 낸 강릉시는 지방자치제도가 재도입된 1995년 이래 현재까지 단 한 번도 진보진영 시장이 나온 적 없는 지역이다. 이른바 '보수 텃밭'인 셈.지난해 6월 치러진 제21대 대선에서도 강릉에서는 더불어민주당 이재명 후보가 41.42%, 국민의힘 김문수 후보가 49.96%를 얻었다. 당시 대선은 12·3 계엄을 일으킨 윤석열 전 대통령 탄핵에 따른 선거였던 만큼, 이재명 대통령이 역대 최다 득표수인 1720만여 표(49.4%)를 기록하는 등 선전했다. 그럼에도 강릉에서는 전국 여론과 반대되는 결과가 나온 것. 이런 '험지'에서 출마를 결심한 계기로 박 후보는 강릉에 내재된 '변혁 의지'를 꼽았다.그는 "어떤 분들은 '강릉은 안 바뀐다, 지역구 국회의원이 자기 지인에게 일감을 몰아주고 물의를 빚어도 무조건 뽑아준다, 엄청 낡고 낡은 동네다' 이렇게 얘기하시는데, 그런데 저는 (12·3 내란 정국 당시) 촛불광장에서 만난 사람들을 보면서 '아닌데? 전혀 그렇지 않은데?'하는 생각이 들었다"라며 웃었다.박 후보는 강릉원주대학교(현 강원대학교) 재학시절 학생운동에 매진했다. 2018년 일본군 '성노예제' 문제 해결을 위한 전국 대학생 연합동아리 '평화나비' 활동에 뛰어든 것을 시작으로 2019년 평화나비 원주지부장, 2020-22년 평화나비 강원대표를 역임했다. 2022년에는 강원도 대학생 연합 농사동아리인 '농사직썰'을 창립하고 2024년까지 농사직썰 강원대표를 도맡는 등의 행보를 이어왔다.지난 내란 정국 때는 '내란청산 강원지역 청년·대학생 시국모임'의 대표직을 맡아 일했다. 촛불청년·청소년들이 공론을 나눌 단체 채팅방을 만들어 홍보 및 운영했다. 촛불집회가 열리는 곳곳을 찾아가 힘을 보탰다. 영동과 영서를 넘나들며 온 강원도를 뛰어다녔다. 강릉 월화거리의 촛불광장을 만난 것도 이때다. 본래 강릉에 친구들이 많아 자주 오가기는 했지만 박 후보가 "강릉에서 살아야겠다고 결심을 한 건 그 시점"이었다.월화거리 시민들과 함께하며 "여기 모인 사람들과 뭔가 일을 벌여봐야겠다"는 생각에 "가슴이 울렁거렸다"던 박 후보는 그때의 결의를 담아 "광장의 목소리를 전하는 정치인이 되겠다"고 힘주어 말한다.다음은 진보당 박하은 후보와의 일문일답."촛불집회 때 월화거리 광장에 모인 시민들의 모습을 보면서 '강릉이 변하고 있구나'라는 걸 많이 느꼈습니다. 거시적인 사회 개혁에 대한 요구도 많았고, 그만큼 나와 내가 사는 지역의 개혁을 요구하는 목소리도 많았습니다. 이를테면 경포호수 분수대 설치를 반대하며 경포호의 생태계 파괴를 걱정하는 시민분도 계셨고, 신영극장 지원예산 삭감에 반대하며 시민들의 관심을 촉구하는 분도 계셨습니다. 내란에 동조하는 모습을 보인 지역구 국회의원에 분노하는 분들도 많이 계셨고요.사회대개혁이라는 가치에 동의하는 것을 넘어서 적극적으로 목소리를 높이고 구악(舊惡)과 싸우고자 하시는 시민분들께, 광장의 목소리에 큰 감명과 배움을 얻었습니다. '이 사람들이랑 함께 한다면 뭐든 해낼 수 있을 것 같다'는 생각이 들었습니다.""사실 처음 강릉에 올 때는 정치에 입문하겠다는 생각은 전혀 없었습니다. 그냥 '강릉에 있는 친구들이랑, 강릉 시민분들이랑 여기서 농사도 짓고 운동도 하고 뭐든 해봐야지' 하는 마음으로 왔거든요. 그런데 막상 와서 여러 시민분들, 청년분들을 만나다보니 그정도 마음만으로는 안 되겠다는 생각이 들었습니다. 광장의 의지를 토대로 실질적인 변화를 만들기 위해서는 제도권 정치에 뛰어들 수밖에 없겠다는 생각을 했어요. 광장의 목소리, 광장의 요구가 분명하게 존재한다고 하지만, 요구라는 건 사실 힘이 없으면 관철할 수가 없으니까요.한가지 예를 들자면 지난 여름에 강릉에 심각한 가뭄이 닥쳤습니다. 당시 시의 대응이 적절치 못해 전국적으로 화제가 되기도 했는데요. 농민분들은 농사 포기 선언까지 하시는 등 시정 실패로 인한 고통을 시민들이 감내해야 했습니다. 시민 생활과 제도권 정치의 괴리를 그때 강하게 느꼈죠. 당시 저는 '강릉가뭄해결을 위한 청년 서포터즈' 단장으로 활동하며 강릉의 상황을 알리고 문제 해결을 촉구하는 서명운동을 진행했습니다. 지난 광장에서부터 가뭄까지, 강릉에 시민들의 깨어 있는 목소리와 변혁에 대한 요구는 충분한데 그걸 견인하는 정치가 없다고 느꼈습니다. 그 역할을 진보당만이 그걸 해낼 수 있다는 믿음으로 출마하게 됐습니다.""사실 제 나이가 어리다고 생각하지는 않습니다. 이번에 진보당에서 '챌린저스'라고 6·3 지방선거에 출마할 2030 후보단의 발족식을 했어요. '챌린저스'의 평균 연령이 31세 정도입니다. 거기 비춰보면 저는 그렇게 적지도 않고 많지도 않은 나이죠. 또 미국의 정치인 조란 맘다니가 처음 정계에 입문했을 때 나이가 28세였다고 합니다. 그로부터 4년 뒤인 지금은 뉴욕 시장으로 일하고 있고요.강릉의 청년들께 '아, 저 정도는 돼야지 뭔가 미래에 대해서, 지금 나의 현재의 고민에 대해서 정말 가깝게 맞닿아 고민할 수 있지 않을까?'하는 감상을 드릴 수 있는 나이라고 생각합니다. 또 한 가지 제가 이렇게 생각하는 이유가 있는데요. 이제 더 젊은 후보들, 더 어린 후보들이 앞으로 쏟아져 나올 것이기 때문입니다. 저는 일종의 마중물이라고 생각합니다.""우선 청년 공약으로 '강릉 청년 PASS'가 있습니다. 강릉시는 인구감소로 어려움이 있는 지역입니다. 그중 청년인구 유출은 더더욱 심각한 수준으로, 청년들이 강릉시를 떠나지 않게끔 도울 지원제도가 절실합니다. 청년이 강릉에 정주하지 않으면 단기적으로는 지역 경제와 문화가 침체되고, 장기적으로는 지역 자체가 소멸할 위험이 있습니다. '강릉 청년 패스'는 이를 막아 강릉을 살리고, 무엇보다도 강릉의 청년들이 살던 터를 떠나지 않아도 되게끔 부담을 덜어주는 정책입니다.현재 정부에서 청년층을 대상으로 교통비나 주거비 등을 지원하는 여러 지원정책들이 있는데요. 이것을 청년 개인이 하나씩 찾아 신청해야 하고, 소액의 지원금들을 각각 받아 각 사용처마다 따로따로 사용해야 하는 작금의 형식이 아니라, '강릉 청년 패스' 하나로 한 번에 지원받고 어디든 필요한 곳에 사용할 수 있게 하자는 취지입니다. 예컨대 이번 내란 이후 이재명 대통령이 지급한 민생회복지원금처럼 지역화폐로, 즉 우리 시에서는 '강릉페이'로 청년 지원금을 지급하는 것입니다. 지원금을 받은 청년 개개인이 의료비로든 생활비로든 혹은 지역 내 소상공인이 운영하는 매장 어디에서든 원하는 방식으로 사용할 수 있게끔 하려 합니다. 대상은 우선 만 25세 청년들에 한해 매달 15만원에서 20만원씩 지급하고, 추후 차차 지원 범위를 늘려나가고자 계획 중입니다.""진보당이 확인한 결과 현재 강릉시 1년 예산이 1조 정도인데, 그 중 사용되지 않고 남은 순세계잉여금이 2024년 기준 무려 1천억 가량입니다. 이 놀고 있는 잉여금을 사용하면 아무런 증세 없이, 지금 당장도 그만큼의 지원이 가능합니다."