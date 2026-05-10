조정훈

6.3지방선거와 함께 치러지는 대구 달성군 국회의원 보궐선거에 출마한 이진숙 국민의힘 후보 선거사무소 개소식이 열린 10일 장동혁 대표가 참석해 이 후보와 함께 두 손을 들어 만세를 부르고 있다.장동혁 국민의힘 대표가 대구 달성군 국회의원 보궐선거에 출마하는 이진숙 국민의힘 후보(전 방송통신위원장)를 향해 "이 후보는 지켜야 할 가치를 끝까지 지키는 사람"이라며 "올해 국정감사에서 최고의 스타를 이미 예약해 놓았다"고 추켜세웠다.장 대표는 10일 오후 대구 달성군 화원읍 이진숙 후보 선거사무소 개소식에 참석해 "싸워야 될 때 끝까지 물러서지 않고 어떤 탄압과 겁박이 있어도 물러서지 않고 싸워온 사람"이라며 "달성에서부터 대한민국을 지켜 달라"고 주장했다.그는 "이진숙 한 명을 몰아내겠다고 방송통신위원회를 아예 없애버리지 않았느냐. 죄 없는 이진숙의 손목에 수갑을 채우지 않았느냐"며 "(이재명 정권은) 방통위를 없애는 것이 아니라 자유민주주의 대한민국 자체를 없애겠다고 지금 날뛰고 있지 않느냐"라고 목소리를 높였다.장 대표와 이진숙 후보는 더불어민주당이 추진하는 '윤석열 정부 조작수사·기소 의혹 특검법안(공소취소특검법)'을 비판하며 당선 당위성을 주장했다.장 대표는 "대통령이 죄 지으면 감옥에 가야 된다고 본인 입으로 얘기했던 사람이 이재명"이라며 "그런데 자기가 대통령이 되자 자기 죄는 다 없애겠다고 달려들고 있다. 막아야 되지 않겠는가"라고 말했다.그러면서 "대통령 5년 지나고 청와대에서 나올 마음이 없다. 개헌하자고 달려들고 있다"며 "막아야 되지 않겠느냐. 이럴 때 제대로 싸우는 사람이 필요하지 않겠느냐. 그래서 이진숙을 국회로 보내야 된다"고 강조했다.그는 "올해 국정감사에서 누가 최고의 스타가 될지는 이미 예약해 놓은 거나 마찬가지"라며 "압도적인 득표로 당선되는 모습을 보고 싶어서 이곳까지 달려왔다. 우리가 달성을 잃으면 다 잃는 것이다. 달성에서부터 대한민국을 지켜 달라"고 호소했다.