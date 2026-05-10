이완섭 국민의힘 서산시장후보 선거사무소

이완섭 국민의힘 서산시장 후보 측은 지난 6일 보도자료를 통해 ‘낙선운동’을 벌이겠다고 밝힌 시민모임 등 시민단체 관계자를 허위사실 공표와 후보자 비방에 해당한다며 선거법위반 혐의 등으로 검찰에 고발했다고 밝혔다. 그런데 이 후보 측을 대표해 시민단체를 고발한 사람은 이 시장 취임 이후인 2022년 하반기부터 이 후보가 서산시장으로 있는 동안 서산시와 총 110건, 약 7억 8000만 원 규모의 수의계약을 체결한 모 업체 대표 A씨로 나타났다.최근 시민단체에 대한 국민의힘 이완섭 서산시장 후보 측의 고발과 관련해 더불어민주당 서산·태안 지역위원회는 "'보은 고발'인지, '고발 사주'인지 답하라"고 주장했다. 이 후보에 대해 닉선운동을 선언한 시민단체를 고발한 당사자가 이 후보 재임 시절 서산시로부터 100건이 넘는 수의계약을 따낸 업체 대표인 것으로 드러나자 이를 문제삼은 것이다.이번 논란은 지난 6일 '정의로운 서산시 행정을 위한 시민모임' 등 지역 시민단체들이 이완섭 후보의 '불통 행정'을 비판하며 낙선운동을 선언하면서 시작됐다. 이에 이 후보 측은 즉각 허위사실 유포와 후보자 비방 혐의로 이들을 검찰에 고발했다.그러나 취재 결과, 고발인으로 나선 업체 대표 A씨는 과거 더불어민주당 맹정호 서산시장 후보를 선거법 위반으로 고발하고, 이 후보가 시장으로 재임하던 시기 서산시와 시의 주요 행사인 '새해 시민과의 대화' 용역을 수년간 독점해 총 110건, 약 7억 8000만 원 규모의 수의계약을 체결한 인물로 밝혀졌다.이에 대해 민주당 서산태안지역위원회(위원장 조한기)는 10일 논평을 통해 "비판적 시민에 대해 대화나 해명 대신 고발로 대응하는 것은 그동안 지적해온 이완섭 시장의 불통 행정의 전형이자 시민에 대한 겁박"이라고 비난했다. 이어 "시민단체를 고발한 인물이 100건이 넘는 수의계약 싹쓸이를 했는지, 그 과정에 부당한 개입은 없었는지를 해명해도 부족할 판에 같은 인물이 이번에 시민들을 고발했다니 적반하장도 이만저만이 아니다"고 비판했다.이에 대해 이 후보 선거사무소 관계자는 "우리는 공약분석 발표, 발전계획 수립 등으로 바빠서 네거티브나 흠집내기에 일일이 대응하기 어렵다"라고 답했다.