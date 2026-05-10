연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표를 비롯한 선대위 위원장들이 10일 국회에서 열린 민주당 대한민국 국가 정상화 선거대책위원회 출범식에서 "일 잘하는 민주당, 지방선거 승리를" 구호를 외치고 있다. 2026.5.10한편 민주당은 이날 오전엔 별도 출범식을 열고 '대한민국 국가 정상화 선거대책위원회'를 출범했다.정 대표는 이날 "지선에서 승리해야 여전히 계속되는 내란 세력 준동을 뿌리 뽑을 수 있다"고 규정한 뒤, 공동상임선대위원장으로 이시종 전 충북도지사, 안선하 전 대외경제연구원 정책연구원, 대구 출신 의사 금희정씨 등을 소개했다. 지난 대선 이재명 당시 후보를 지지했던 배우 이원종씨는 전국 골목 유세를 담당하는 '골목골목 선대위원장'을 맡았다.