진=세종시의회

지난 4월 30일 뉴스피치 물음표에 답하고 있는 유인호 예비후보오는 6.3 지방선거를 앞두고 세종시의 정치 1번지이자 행정의 중심인 보람동이 다시 뜨겁게 달궈지고 있다. 세종시청과 교육청 등 주요 관공서가 밀집한 이곳은 도시의 외형적 성장만큼이나 주민들의 세밀한 생활 밀착형 요구가 분출되는 곳이기도 하다. 지난 4년간 '동네 일꾼'을 자처하며 보람동의 구석구석을 누벼온 현역 시의원이 다시 한번 주민의 선택을 기다리고 있다. 더불어민주당 유인호 예비후보다.지난 4월 30일, '뉴스피치 물음표'가 만난 유 후보는 현장의 불편함을 놓치지 않고 정책으로 연결하는 우직함을 지니고 있었다. 주민자치위원장에서 시의원으로, 이제는 재선이라는 더 큰 목표를 향해 출발선에 선 그는 "정치의 답은 항상 현장에 있고, 시민의 진심을 행정에 잇는 가교가 되겠다"며 강한 의지를 내비쳤다.충남 부여 출신으로 유년 시절 대부분을 대전에서 보낸 유 후보는 1987년 민주화의 뜨거운 함성을 현장에서 체득한 '87학번' 세대다. 그 시대 여느 청년들처럼 직장 생활과 개인 사업을 거치며 현장의 거친 풍파를 온몸으로 이겨낸 그가 세종과 인연을 맺은 건 지난 2016년 아파트 분양을 받으면서부터였다.보람동에서 핫도그 가게를 운영하며 주민들과 매일 눈을 맞추던 그는 어느새 친근한 '우리 동네 사장님'으로 자리를 잡았다. 지역사회를 향한 그의 시선은 우연히 만난 소방공무원 친구의 헌신적인 삶을 보며 깊어졌고, 어느 날 아파트 엘리베이터에서 마주한 주민자치위원 모집 공고는 그를 삶의 현장에서 정치의 현장으로 이끄는 운명적인 이정표가 됐다.그를 정치 인생으로 이끈 결정적 계기는 이른바 '자전거 거치대 사건'이다. 주민자치위원장 시절, 아이들의 안전을 위해 자전거 거치대 설치를 요청하며 주민 400여 명의 서명을 모았으나 행정의 답변은 "예산 부족"이라는 냉담한 통보뿐이었다. 하지만 시의원을 통해 건의하자 단 하루 만에 해결되는 현실을 보며 그는 큰 충격을 받았다. 유 후보는 "400명 시민의 목소리에는 요지부동이던 행정이 정치인의 말 한마디에 바뀌는 현실에 분노했다"며 "정치를 통해 시민의 진심이 행정에 오롯이 닿게 하겠다고 결심한 순간이었다"고 회고했다.제4대 세종시의회에 입성한 유 후보는 지난 4년간 보람동의 실질적인 변화에 집중해 왔다. 대표적인 성과로는 '보람뜰 근린공원' 정비 사업이 꼽힌다. 단순한 행정 구역의 경계에 불과했던 완충 녹지를 기획 단계부터 주민 의견을 반영해 온전한 휴식처로 되돌려준 사례다. 보람동 복컴 뒤편의 '맨발 산책길' 역시 그의 실무 역량이 돋보이는 대목이다. 유 후보는 유지 관리가 어려운 황톳길 대신 지속 가능한 '마사토 산책길'을 대안으로 제시하고 세족 시설까지 완비해 주민들의 큰 호응을 얻었다.