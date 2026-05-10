뉴스피치 최솔 전문기자

지난 5일, 노종용 더불어민주당 세종시의원 후보가 뉴스피치 물음표 인터뷰를 진행하고 있다.컴퓨터 한 대만 있으면 세계 어디든 일터가 되었던 '디지털 노마드'가 세종에 뿌리를 내렸다. 해외 여러 도시를 경험하며 공동체의 가치를 체득한 더불어민주당 노종용 시의원 예비후보는 이제 세종시 제4선거구(해밀·산울·연기·연동)에서 주민의 삶을 보듬는 '배려의 정치'를 시작하려 한다. 지난 5일, '뉴스피치 물음표'가 그를 만났다.노 후보가 꺼낸 첫 정치 언어는 화려한 구호가 아닌 '헌법 제10조'였다. 인간의 존엄과 행복추구권을 강조한 그는 "국민 모두가 억울함이나 소외감을 느끼지 않고, 특히 약자가 상실감 없이 다 함께 행복하게 사는 세상을 고민해 왔다"고 말했다. 누군가 힘들 때 건넨 도움이 선한 영향력으로 돌아올 때 보람을 느꼈다는 그는, 그 진심에 이끌려 '정치'라는 방법을 선택하게 됐다고 덧붙였다.정치 입문 전 온라인 마케팅과 유통 사업을 운영하며 세계 곳곳을 누빈 노 후보는 글로벌 도시들의 다양성과 문화를 몸소 체험했다. 귀국 후 수원 경실련 자문위원, 기본소득국민운동본부 발기인, '기본사회 세종' 상임대표 등을 지내며 쌓아온 분배와 기본권에 대한 성찰은 그를 자연스럽게 제도권 정치로 이끌었다.세종은 그에게 "정치적 고향"이다. 신도시 특유의 활기와 쾌적한 매력에 이끌려 정착한 인연은 제3대 세종시의회 부의장이라는 중책으로 이어졌다. 하지만 탄탄대로만은 아니었다. 지난 지방선거와 총선에서 잇따라 고배를 마시며 인고의 시간을 보내야 했다. 노 후보는 "낙선의 과정이 쉽지는 않았지만, 오히려 지난 의정 활동의 부족함을 돌아보며 스스로를 더 견고하게 다지는 성찰의 계기가 됐다"고 말했다.특히 2016년부터 세 차례의 대선 현장을 누비며 이재명 대표와 정치 철학을 공유해온 경험은 그만의 강점이 됐다. 그 과정에서 쌓아 올린 두터운 인적 네트워크와 정책적 노하우가 지역 현안을 실질적으로 해결해 나갈 가장 든든한 동력이 될 것이라는 확신 때문이다.그의 정치 철학은 '억강부약(抑强扶弱)'으로 요약된다. 비대해진 권력은 낮추고 목소리를 내지 못하는 약자들을 일으켜 세워 사회적 균형을 잡겠다는 의지다. 그는 "삶이 풍요로워졌음에도 분배와 균형이 맞지 않아 소외된 곳에 정당한 이익이 돌아가지 않는다면 그 문제를 반드시 해결해야 한다"며, "노력한 만큼 정당한 대가를 받지 못하는 사회 곳곳의 불합리함을 바로잡는 것, 그것이 제가 생각하는 정치"라고 강조했다.