박정훈

"110만 용인시민에 대한 무거운 책임감을 가지고 오늘 이 자리에서 용인의 미래를 바꾸기 위한 도전에 나선다."

현근택 더불어민주당 용인시장 예비후보가 9일 기흥구 구갈동 선거사무소에서 열린 개소식에서 공식 출마를 선언하며 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다.현근택 더불어민주당 용인시장 예비후보가 9일 기흥구 구갈동 선거사무소에서 열린 개소식에서 공식 출마를 선언하며 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다.이날 '현근택의 근사한 캠프' 개소식에는 추미애 경기도지사 후보와 이언주 수석최고위원, 김승원 경기도당위원장, 이상식·손명수·부승찬 국회의원 등 민주당 인사들이 대거 참석했다. 행사장 안팎에는 지지자와 시민들이 몰리며 발 디딜 틈 없는 분위기가 이어졌다.현 후보는 출마 선언에서 자신이 약 20년간 용인에서 변호사 활동을 이어온 점과 '용인경전철 주민소송'에서 214억 원 손해배상 판결을 이끌어낸 경험을 언급하며 "용인 시민 곁을 지켜온 사람"이라고 강조했다.그는 "임기 내 삼성전자 1기 팹이 조기 가동될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"며 "배후 신도시와 경제자유구역을 연계해 글로벌 기업과 인재가 모이는 '세계 1등 도시 용인'을 만들겠다"고 밝혔다.교통 공약도 전면에 내세웠다. 현 후보는 "용인분당급행철도(YTX), 경기남부광역철도, 중부권광역급행철도를 통해 용인에서 강남까지 30분 시대를 열겠다"며 "교통 혁명으로 시민 삶의 질을 바꾸겠다"고 말했다.특히 그는 중앙정부와의 협력을 거듭 강조했다. 현 후보는 "용인은 정부와 싸우는 '고립된 도시'가 아닌 함께 미래를 만드는 도시가 돼야 한다"며 "이재명 대통령이 이끄는 중앙정부와 경기도, 국회와 하나로 연결된 힘으로 멈춰 있던 사업 속도를 내고 시민 숙원을 반드시 해결하겠다"고 말했다.