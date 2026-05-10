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26.05.10 12:18최종 업데이트 26.05.10 12:18
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오인환 논산시장 후보 선거사무소 개소식에서 좌측부터 민주당 이정문 충남도당 위원장, 박수현 충남지사 후보, 오인환 논산시장 후보, 황명선 최고위원이 손을 들어 당원과 지지자들에게 인사하고 있다.서준석

더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

오 후보는 이날 오후 논산시 시민로 봉정빌딩 선거사무소에서 개소식을 열고 "시민의 삶을 책임지는 시장이 되겠다"며 지지를 호소했다.

이날 개소식에는 더불어민주당 황명선 최고위원과 조승래 사무총장, 박수현 충남도지사 후보, 이정문 충남도당위원장, 복기왕 의원, 박정현 전 군수 등 당 주요 인사들이 참석했다. 한병도 원내대표는 영상 축사를 보내 힘을 보탰다.

더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 9일 논산시 시민로 선거사무소에서 열린 개소식에서 인사말을 하고 있다. 오 후보는 이날 “다투지 말라는 시민들의 뜻을 새기겠다”며 “시민 삶을 책임지는 시장이 되겠다”고 밝혔다.서준석

오인환 후보는 인사말에서 "시민들이 선거 과정에서 가장 많이 한 말은 '다투지 말라'는 것이었다"며 "비난과 갈등보다 시민 삶을 먼저 챙기는 시정을 만들겠다"고 말했다.

이어 "논산 같은 지방 중소도시는 시장의 역할이 시민 삶과 지역 경제에 직접적인 영향을 미친다"며 "정치적 진영 논리보다 시민들의 먹고사는 문제를 우선에 두겠다"고 강조했다.

특히 오 후보는 현 시정에 대해서도 무조건적인 대립보다는 계승과 보완의 입장을 분명히 했다. 그는 "지금까지 논산시정을 이끌어온 분들의 성과 가운데 시민들에게 도움이 되는 정책은 이어가겠다"며 "백성현 시장의 정책이라 하더라도 잘된 부분은 계승하고 발전시키겠다"고 말했다.

그러면서 "지난 12년간 이어온 동고동락 정책도 발전적으로 계승하겠다"며 "시민 목소리를 경청하고 소통하면서 논산 시정을 운영해보고 싶다"고 덧붙였다.

오 후보는 또 지방의원 후보들과의 협력도 강조했다. 그는 "시장 중심으로만 움직이는 지방정치 구조 속에서 지방의원들이 소외되는 현실도 있었다"며 "도의원·시의원 후보들과 손잡고 시민 목소리를 함께 전달하는 선거를 치르겠다"고 말했다.

민주당 지도부도 정권과 지방정부의 연계를 강조하며 지원 사격에 나섰다.

황명선 최고위원이 오인환 더불어민주당 논산시장 후보 선거사무소 개소식에서 축사를 하고 있다. 황 최고위원은 이날 “중앙정부와 지방정부의 수레바퀴가 함께 돌아가야 한다”며 민주당 후보들에 대한 지지를 호소했다.서준석

황명선 최고위원은 축사에서 "중앙정부와 지방정부의 수레바퀴가 함께 돌아가야 한다"며 "이재명 정부와 함께 충남과 논산을 이끌 민주당 후보들을 반드시 당선시켜 달라"고 말했다.

박수현 오인환 논산시장 후보 선거사무소 개소식 축사 박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 9일 오인환 논산시장 후보 선거사무소 개소식에서 축사를 하고 있다. 박 후보는 이날 농담이 섞인 유쾌한 발언으로 참석자들의 웃음을 이끌며 행사장 분위기를 달궜다. ⓒ 서준석


박수현 충남지사 후보는 "사람은 제때 심어야 큰 열매를 맺는다"며 "이제 논산도 새로운 변화를 선택할 시기"라고 말하며 오 후보 지지를 호소했다.

오인환 더불어민주당 논산시장 후보 선거사무소 개소식에 참석한 민주당 논산시 시·도의원 후보들이 9일 지지자들과 함께 필승을 다짐하고 있다. 이날 후보들은 “원팀 민주당”을 강조하며 지방선거 승리를 위한 결속 의지를 드러냈다.서준석


덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.
#오인환 #논산시장선거 #논산시 #황명선 #지방선거

6.3 지방선거
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