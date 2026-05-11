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▲ 출구 반대쪽으로 '스르르' 오세훈 '역주행 출차' 현장 ⓒ 오마이뉴스

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 지난 3일 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 발언을 마친 뒤 수행 차량을 타고 효창운동장을 빠져나갔다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 태운 수행 차량이 서울 효창운동장 내 주차장에서 역주행을 해 입구 방향으로 나간 장면이 포착됐다. 현직 서울시장이기도 한 오 후보가 개인적 편의를 위해 기초적인 안전질서를 무시한 것 아니냐는 지적이 나온다.오 후보는 지난 3일 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 발언을 마친 뒤 수행 차량을 타고 효창운동장을 빠져나갔다. 그런데 오 후보의 차량이 나간 곳은 정상적인 출구 방향이 아닌 차들이 주차장으로 진입하는 입구 방향이었다. 영상을 보면 오 후보의 차량 운전자가 주차장을 관리하는 관계자를 부르는 장면도 목격됐다.또 주차장 입구 쪽에는 "차가 들어오는 곳입니다. 출차 방향으로 나가시기 바랍니다. 요금 미정산시 5배 과태료가 부과됩니다"라고 경고하는 안내문이 부착돼있다.주차장은 도로교통법상 도로는 아니지만, 출구와 입구가 구분된 주차장에서는 안전사고 예방을 위해 정해진 진출입 방향을 지키는 게 요구된다. 도로교통법상 '역주행'은 아니라 하더라도 역방향으로 출입하다가 사고가 날 경우 안전의무 위반으로 인정돼 과실 책임이 커지는 게 일반적이다.특히 효창운동장의 핵심 시설 부지를 서울시가 소유하고 있어 이 같은 역주행 출차를 허용한 것은 오 후보가 현직 시장이라 특별히 편의를 봐준 것 아니냐는 의문도 나왔다.해당 영상을 <오마이뉴스>에 제보한 한 시민은 "대기하던 오 후보 차량이 주차장 입구 방향으로 주차돼 있어 역주행할 것 같아 카메라를 들었다"라며 "역시나 오 후보를 태운 차가 주차장 입구 쪽으로 향하더라. 차단기에 막히자 잠시 후 한 관계자가 현장에 나와 차단기를 올려주었고 입구 쪽으로 차가 나가더라"고 전했다. 이 시민은 "일반 시민이 입구로 출차를 하려고 했다면 편의를 봐줬겠느냐"라며 "입구 쪽으로 나갔으면 주차비도 내지 않고 나간 것 아니냐"라고 의문을 제기했다.